БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ КРЕДИТЫ МОГУТ БЫТЬ ЛИБО ДОРОГИМИ, ЛИБО, ИХ ВЫДАЧА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНА

Беслан Барателиа : "В последние годы в Сбербанке Абхазии реализовывалась программа по микрокредитованию держателей карт АПРА. Ее целевой аудиторией являлись получатели пенсионных и социальных выплат, а также клиенты Сбербанка, получающие заработную плату на карты АПРА. В 2018 году по этим программам выдано 7 634 кредита на общую сумму 517 млн рублей, за первое полугодие 2019 года – 3 110 кредитов на общую сумму 258 млн рублей.

Базовая процентная ставка по кредитам «Пенсионный» и «Зарплатный» составляла 24 %, по кредиту «Потребительский» – 36 % годовых.

В связи с органичностью ресурсов и высоким спросом на данные продукты образовывались большие очереди из числа желающих получить кредит, которые могла длиться от трех дней до месяца, а в определенные периоды года и более в офисах Сбербанка по всей Абхазии. В целях прозрачности организации графика выдачи кредитов, а также для систематизации и контроля рассмотрения заявок, была организована электронная очередь. Ввиду этого, в Сбербанк и даже в Национальный банк стали поступать просьбы граждан предоставить кредит вне очереди, максимум на следующий день. Так как данные обращения стали носить регулярный характер, Сбербанком был предложен новый продукт «Срочный», позволяющий получить кредит в течение одного операционного дня, по увеличенной в двойном размере ставке 48% годовых.

При этом необходимо отметить, что Сбербанк никому не навязывает кредиты по повышенной ставке, а оставляет право получать кредиты по базовой ставке 24 % годовых в порядке очереди.

К сожалению, из-за крайнего дефицита кредитных ресурсов с 1 июля 2019 года кредитование в Сбербанке временно приостановлено. И, несмотря на многочисленные просьбы клиентов, сегодня даже под 48 % годовых получить кредит невозможно. Связано это с тем, что основным источником кредитования для Сбербанка являются вклады населения, которые, к сожалению, не превышают 20 - 30 млн рублей в месяц, в то время как спрос на кредиты, несмотря на их дороговизну, составляют около 100 млн рублей в месяц.

Поскольку кредиты под 48 % годовых дело исключительно добровольное, каждый сам решает переплачивать ему за срочность или нет. При этом я хотел бы сказать, что даже базовая ставка 24 % годовых тоже не является низкой.

Давайте разберем, откуда берется такая ставка - 24 %, и почему ее невозможно сегодня уменьшить. Связано это с тем, что деньги, которые Сбербанк выдает в кредиты населению, привлекаются от вкладчиков преимущественно под 18 % годовых. По ставкам ниже в наших условиях привлечь вклады невозможно. В один период была установлена ставка по вкладам 12 % годовых, и в течение трех месяцев по этой ставке Сбербанк смог привлечь лишь несколько млн рублей, что лишило его ресурсов для кредитования. Иными словами, под 12 % население не готово размещать денежные средства в Сбербанке, считая ее слишком низкой.

Сегодня из 24 % годовых, которые выплачивают заемщики по кредитам Сбербанку, 18 % получают другие клиенты банка – вкладчики. Сбербанк зарабатывает лишь 6 %, за счет которых выплачивается заработная плата сотрудникам, покрываются операционные расходы, поддерживается банковская инфраструктура, а также, что немаловажно, решает накопленные за предыдущие годы проблемы.

Хотел бы отметить, что организация выдачи нескольких тысяч кредитов и их обслуживание - задача куда более сложная, чем предоставление этих же средств ограниченному кругу лиц, но в виде купных кредитов. Но, тем не менее, Сбербанк пошел по более сложному для него пути, потому что, как нам кажется, справедливее предоставить возможность кредитоваться каждому желающему.

Мы понимаем, что микрокредитование - это социальный вопрос, основными получателями кредита являются пенсионеры и бюджетники с низкими доходами. Вопрос высокой ставки процента очень болезненный. Но, к сожалению, нужно признать, что на данном этапе дешевых кредитов в Абхазии быть не может. Перед нами стоит выбор: продолжать привлекать у наших граждан вклады под высокие проценты, и как следствие, предоставлять кредиты по высоким процентным ставкам, либо, опустив ставку по вкладам и сделав ее непривлекательной для вкладчиков, лишить банк кредитных ресурсов и прекратить кредитование.

Иными словами, в данной сложившейся ситуации кредиты могут быть либо дорогими, либо, к сожалению, их выдача будет невозможна".