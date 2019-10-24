КУРОРТУ ПИЦУНДА 52 ГОДА

Курорт появился благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву (1894 - 1971 гг.). Первый секретарь ЦК КПСС любил часто бывать в Пицунде на отдыхе. В 1959 году Никита Сергеевич обсудил идею создания общесоюзного курорта на месте пионерского лагеря с секретарем Абхазского обкома партии Михаилом Темуровичем Бгажба (1915 – 1993 гг.). Из воспоминаний старейших работников администрации курорта следует, что именно Хрущеву принадлежала идея строительства высотных корпусов, которые и были возведены у самой кромки берега, чтобы не мешать растущим вокруг реликтовым соснам.

Открытие курорта состоялось 5 ноября 1967 года. Пицунда почти сразу превратилась в один из самых популярных элитных курортов Советского Союза.

Сегодня Республиканское унитарное предприятие «Объединение пансионатов курорта «Пицунда» – это комфортный современный комплекс, расположенный между сосновой рощей и морем, привлекающий демократичными ценами. «Курорт Пицунда» объединяет семь высотных корпусов пансионатов «Апсны», «Бзыбь», «Золотое руно», «Колхида», «Амра», «Амзара» и «Маяк».

Курорт рассчитан на единовременный прием 2 666 отдыхающих.

При поддержке государства с 2014 года была проделана колоссальная работа по модернизации объекта, произведен капитальный ремонт и перепланировка корпусов «Бзыбь», «Золотое руно», «Колхида» и «Амра». Был реконструирован и бассейн. На очереди – реконструкция корпусов «Амзара», «Маяк» и «Апсны».

Этим летом в пансионатах курорта Пицунды отдохнуло около 29 тысяч человек.