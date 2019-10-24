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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ ДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новости Вторник, 05 ноября 2019 14:20
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ПАРЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ ДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сухум. 5 ноября 2019. Абхазия-Информ. Парламент определил время достаточное для внедрения в судебную систему современных технологий.

Постановлением парламента от 4 ноября 2019 года срок действия положений Конституционного закона РА «О судебной власти», касающихся автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС), электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, а также фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио протоколирования отложено до 1 января 2020 года.

Внесены также изменения в часть 3 статьи 186 закона «О судебной власти», согласно которым порядок и срок вступления в силу положений, касающихся АСИС, электронных документов, формирования состава суда с использованием АСИС и фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио протоколирования, впредь будут определяться Парламентом Республики Абхазия.

В соответствии с конституционным законом «О судебной власти», неприменение аудио- или видеозаписывающего технического средства фиксации судебного заседания и распределение дел без специального технического средства влечет за собой недействительность судебного акта.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.

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