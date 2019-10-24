ПАРЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ ДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сухум. 5 ноября 2019. Абхазия-Информ. Парламент определил время достаточное для внедрения в судебную систему современных технологий.
Постановлением парламента от 4 ноября 2019 года срок действия положений Конституционного закона РА «О судебной власти», касающихся автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС), электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, а также фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио протоколирования отложено до 1 января 2020 года.
В соответствии с конституционным законом «О судебной власти», неприменение аудио- или видеозаписывающего технического средства фиксации судебного заседания и распределение дел без специального технического средства влечет за собой недействительность судебного акта.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.
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