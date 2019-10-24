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Абхазия Информ

ХАДЖИМБА ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ЭКСПОРТА ЦИТРУСОВЫХ ЧЕРЕЗ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Новости Вторник, 05 ноября 2019 17:55
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ХАДЖИМБА ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ЭКСПОРТА ЦИТРУСОВЫХ ЧЕРЕЗ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Сухум. 5 ноября. Абхазия-Информ. Вопросам экспорта цитрусовых урожая 2019 года посвящалось совещание, которое провел президент Рауль Хаджимба во вторник, 5 ноября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Хаджимба «поставил задачи профильным ведомствам, включая Пограничный отряд СГБ, Государственную инспекцию по карантину растений, Государственную ветеринарную службу, Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственный таможенный комитет, РУП «Абхазпродэкспорт», Государственный комитет по сельскому хозяйству, Министерство внутренних дел, по принятию всех необходимых мер для обеспечения беспрепятственного экспорта цитрусовых через абхазо-российскую границу».

«Результатом действий «Абхазпродэкспорта» в тесной координации с ГТК и Пограничным отрядом должен быть беспрепятственный вывоз через границу цитрусов с надлежащими сопроводительными документами. Все, что касается прохождения грузов, должно находиться под строгим контролем», – подчеркнул президент.

Глава государства поручил профильным ведомствам и РУП «Абхазпродэкспорт» провести разъяснительную информационную работу по вопросам возможностей, предоставляемых государством по организации экспорта сельскохозяйственной продукции и формирования размеров платежей при вывозе сельхозпродукции через абхазо-российскую границу.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 05 ноября 2019 17:57

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