ХАДЖИМБА ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ЭКСПОРТА ЦИТРУСОВЫХ ЧЕРЕЗ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Как сообщает пресс-служба главы государства, Хаджимба «поставил задачи профильным ведомствам, включая Пограничный отряд СГБ, Государственную инспекцию по карантину растений, Государственную ветеринарную службу, Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственный таможенный комитет, РУП «Абхазпродэкспорт», Государственный комитет по сельскому хозяйству, Министерство внутренних дел, по принятию всех необходимых мер для обеспечения беспрепятственного экспорта цитрусовых через абхазо-российскую границу».

«Результатом действий «Абхазпродэкспорта» в тесной координации с ГТК и Пограничным отрядом должен быть беспрепятственный вывоз через границу цитрусов с надлежащими сопроводительными документами. Все, что касается прохождения грузов, должно находиться под строгим контролем», – подчеркнул президент.

Глава государства поручил профильным ведомствам и РУП «Абхазпродэкспорт» провести разъяснительную информационную работу по вопросам возможностей, предоставляемых государством по организации экспорта сельскохозяйственной продукции и формирования размеров платежей при вывозе сельхозпродукции через абхазо-российскую границу.