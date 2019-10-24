ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Сухум. 5 ноября. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел встречу с кандидатами в члены Общественной палаты по президентской квоте.
Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Общественной палаты с органами государственной власти, а также необходимости усиления роли Общественной палаты.
«Вопросы, которые поднимались в Общественной палате, были очень важны. Взаимодействие власти и общества через призму работы Общественной палаты очень необходимо. Мы не раз встречались с членами Общественной палаты. Очень многие острые вопросы обсуждались именно там, начиная от вопросов государственного языка, отношений власти и оппозиции и многие другие. Я всегда готов к работе с Общественной палатой и говорить на любые темы, в том числе болезненные. Роль и значение Общественной палаты в жизнедеятельности государства нужно повышать», – сказал президент.
Глава государства также высказал поддержку идее проведения нулевых чтений законопроектов, в которых могли бы принимать участие представители научных учреждений и Общественной палаты.
Член Общественной палаты предыдущих созывов Сократ Джинджолия отметил, что Общественной палате необходима поддержка для того, чтобы разрабатываемые ею рекомендации принимались к рассмотрению органами государственной власти.
«Практика показала, что деятельность Общественной палаты полезна. Другое дело, как осуществляются ее рекомендации. Это вопрос, к которому мы будем постоянно обращаться. У каждой структуры свои функции и задачи: у власти одни, у общественных организаций другие, но наша общая цель – это сохранение стабильности и обеспечение прав человека, обеспечение условий при которых, люди чувствовали бы себя намного комфортнее и лучше», - отметил Хаджимба.
Сегодня же президент подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия.
В тексте указа говорится:
«В соответствии со статьей 8 Закона Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия» утвердить членами Общественной палаты Республики Абхазия:
- Бигвава Гарри Максимовича
- Джинджолия Сократа Рачевича
- Кичба Гульнару Михайловну
- Лищенко Игоря Андреевича
- Лабахуа Елену Макбетовну
- Лолуа Риту Владимировну
- Майромяна Валерия Францович
- Мироненко Вадима Николаевича
- Смыр Сергея Макаровича
- Тополяна Альберта Гаспаровича
- Убирия Данила Теймуровича
- Хапат Низама Хасанович
- Хашиг Руслана Мкановича».
Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом РА, 11 представителей районов и городов; 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом РА.
Последнее от
- ХАДЖИМБА ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ЭКСПОРТА ЦИТРУСОВЫХ ЧЕРЕЗ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ
- ПАРЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ ДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- КУРОРТУ ПИЦУНДА 52 ГОДА
- БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ КРЕДИТЫ МОГУТ БЫТЬ ЛИБО ДОРОГИМИ, ЛИБО, ИХ ВЫДАЧА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНА
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА : НОВАЯ СТРУКТУРА КАБМИНА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОПТИМИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ