ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

«Вопросы, которые поднимались в Общественной палате, были очень важны. Взаимодействие власти и общества через призму работы Общественной палаты очень необходимо. Мы не раз встречались с членами Общественной палаты. Очень многие острые вопросы обсуждались именно там, начиная от вопросов государственного языка, отношений власти и оппозиции и многие другие. Я всегда готов к работе с Общественной палатой и говорить на любые темы, в том числе болезненные. Роль и значение Общественной палаты в жизнедеятельности государства нужно повышать», – сказал президент.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Общественной палаты с органами государственной власти, а также необходимости усиления роли Общественной палаты.

Сухум. 5 ноября. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба провел встречу с кандидатами в члены Общественной палаты по президентской квоте.

Глава государства также высказал поддержку идее проведения нулевых чтений законопроектов, в которых могли бы принимать участие представители научных учреждений и Общественной палаты.

Член Общественной палаты предыдущих созывов Сократ Джинджолия отметил, что Общественной палате необходима поддержка для того, чтобы разрабатываемые ею рекомендации принимались к рассмотрению органами государственной власти.

«Практика показала, что деятельность Общественной палаты полезна. Другое дело, как осуществляются ее рекомендации. Это вопрос, к которому мы будем постоянно обращаться. У каждой структуры свои функции и задачи: у власти одни, у общественных организаций другие, но наша общая цель – это сохранение стабильности и обеспечение прав человека, обеспечение условий при которых, люди чувствовали бы себя намного комфортнее и лучше», - отметил Хаджимба.

Сегодня же президент подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия.

В тексте указа говорится:

«В соответствии со статьей 8 Закона Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия» утвердить членами Общественной палаты Республики Абхазия:

Бигвава Гарри Максимовича Джинджолия Сократа Рачевича Кичба Гульнару Михайловну Лищенко Игоря Андреевича Лабахуа Елену Макбетовну Лолуа Риту Владимировну Майромяна Валерия Францович Мироненко Вадима Николаевича Смыр Сергея Макаровича Тополяна Альберта Гаспаровича Убирия Данила Теймуровича Хапат Низама Хасанович Хашиг Руслана Мкановича».

Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом РА, 11 представителей районов и городов; 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом РА.