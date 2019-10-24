АДГУР КАКОБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РА

Адгур Какоба родился 24 ноября 1965 г. в с. Атара, Очамчирского района, Абхазской АССР.

Адгур Какоба возглавляет это министерство с 2014 года.

В 1983 г. окончил среднюю школу с. Атара, Очамчирского района, Абхазской АССР.

В 1990 г. окончил Абхазский государственный университет, филологический факультет.

В 1984—1986 гг. призван в ряды Вооруженных сил СССР.

С 1990 г. — старший преподаватель Абхазского государственного университета.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. Кавалер ордена Леона.

С 1997 г. по настоящее время — старший научный сотрудник отдела фольклора Абхазского института гуманитарных исследований Академии Наук Абхазии.

В 2013 г. — помощник ректора Абхазского государственного университета, доцент кафедры истории абхазской литературы, кандидат филологических наук.

В 2011 г. — заместитель директора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета.

C октября 2014 года — министр образования и науки Республики Абхазия.

Женат, имеет двоих детей.