АДГУР КАКОБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РА
Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о министре просвещения Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить Министром просвещения Республики Абхазия Какоба Адгура Паатовича».
Адгур Какоба возглавляет это министерство с 2014 года.
Адгур Какоба родился 24 ноября 1965 г. в с. Атара, Очамчирского района, Абхазской АССР.
В 1983 г. окончил среднюю школу с. Атара, Очамчирского района, Абхазской АССР.
В 1990 г. окончил Абхазский государственный университет, филологический факультет.
В 1984—1986 гг. призван в ряды Вооруженных сил СССР.
С 1990 г. — старший преподаватель Абхазского государственного университета.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. Кавалер ордена Леона.
С 1997 г. по настоящее время — старший научный сотрудник отдела фольклора Абхазского института гуманитарных исследований Академии Наук Абхазии.
В 2013 г. — помощник ректора Абхазского государственного университета, доцент кафедры истории абхазской литературы, кандидат филологических наук.
В 2011 г. — заместитель директора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета.
C октября 2014 года — министр образования и науки Республики Абхазия.
Женат, имеет двоих детей.
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