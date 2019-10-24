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Абхазия Информ

АДГУР КАКОБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РА

Новости Среда, 06 ноября 2019 11:12
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АДГУР КАКОБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РА

Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент  Рауль Хаджимба подписал указ о министре просвещения Республики Абхазия.

В тексте Указа говорится:

«Назначить Министром просвещения Республики Абхазия Какоба Адгура Паатовича».

Адгур Какоба возглавляет это министерство с 2014 года.

Адгур Какоба родился 24 ноября 1965 г. в с. Атара, Очамчирского района, Абхазской АССР.

В 1983 г. окончил среднюю школу с. Атара, Очамчирского района, Абхазской АССР.

В 1990 г. окончил Абхазский государственный университет, филологический факультет.

В 1984—1986 гг. призван в ряды Вооруженных сил СССР.

С 1990 г. — старший преподаватель Абхазского государственного университета.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. Кавалер ордена Леона.

С 1997 г. по настоящее время — старший научный сотрудник отдела фольклора Абхазского института гуманитарных исследований Академии Наук Абхазии.

В 2013 г. — помощник ректора Абхазского государственного университета, доцент кафедры истории абхазской литературы, кандидат филологических наук.

В 2011 г. — заместитель директора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета.

C октября 2014 года — министр образования и науки Республики Абхазия.

Женат, имеет двоих детей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2019 11:24

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