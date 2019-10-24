РАУЛЬ ХАДЖИМБА: СОЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СТАЛО ВАЖНЕЙШЕЙ ВЕХОЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

«Создание Абхазского телевидения, отсчет которого ведется от 6 ноября 1978 года, стало важнейшей вехой национально-освободительного движения. Это историческое событие дало возможность народу Абхазии доносить до широкой аудитории правдивую информацию о своих стремлениях, истории и культуре.

Телевидение и радиовещание сыграли неоценимую роль в широком освещении общенациональной борьбы за свободу и независимость Республики Абхазия. Мы склоняем головы перед памятью сотрудников телевидения, погибших в период Отечественной войны народа Абхазии.

Идти в ногу со временем медийным ресурсам, к которым в современном мире предъявляются очень высокие требования, нелегко. Создание информационных продуктов, отвечающих запросам общества, постоянная разработка новых тем, поиск новых возможностей для развития, — за всем этим стоит кропотливый труд коллектива государственного телеканала»,- отмечается в поздравлении.

Хаджимба пожелал сотрудникам АГТРК крепкого здоровья, удачи и творческого вдохновения.