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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: СОЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СТАЛО ВАЖНЕЙШЕЙ ВЕХОЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Среда, 06 ноября 2019 11:50
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА: СОЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СТАЛО ВАЖНЕЙШЕЙ ВЕХОЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. 6 ноября исполняется 41 год со дня основания Абхазского телевидения.

Президент Рауль Хаджимба поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании с днем основания Абхазского государственного телевидения.

«Создание Абхазского телевидения, отсчет которого ведется от 6 ноября 1978 года, стало важнейшей вехой национально-освободительного движения. Это историческое событие дало возможность народу Абхазии доносить до широкой аудитории правдивую информацию о своих стремлениях, истории и культуре.

Телевидение и радиовещание сыграли неоценимую роль в широком освещении общенациональной борьбы за свободу и независимость Республики Абхазия. Мы склоняем головы перед памятью сотрудников телевидения, погибших в период Отечественной войны народа Абхазии.

Идти в ногу со временем медийным ресурсам, к которым в современном мире предъявляются очень высокие требования, нелегко. Создание информационных продуктов, отвечающих запросам общества, постоянная разработка новых тем, поиск новых возможностей для развития, — за всем этим стоит кропотливый труд коллектива государственного телеканала»,- отмечается в поздравлении.

Хаджимба пожелал сотрудникам АГТРК крепкого здоровья, удачи и творческого вдохновения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2019 11:52

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