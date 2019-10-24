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Абхазия Информ

ЗА ДВА ОСЕННИХ МЕСЯЦА ЭКСПОРТИРОВАНО 210 ТОНН ФЕЙХОА, 182 ТОННЫ ЦИТРУСОВЫХ И 22 ТОННЫ ХУРМЫ

Новости Среда, 06 ноября 2019 13:35
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ЗА ДВА ОСЕННИХ МЕСЯЦА ЭКСПОРТИРОВАНО 210 ТОНН ФЕЙХОА, 182 ТОННЫ ЦИТРУСОВЫХ И 22 ТОННЫ ХУРМЫ

Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. В этом году в Абхазии удался хороший урожай фейхоа. Это отразилось и на росте экспорта этих ягод.

По данным Государственного таможенного комитета РА на 6 ноября 2019 года, за пределы Абхазии экспортировано 210 135 кг. фейхоа. В сентябре – октябре 2018 года было вывезено 45 969 кг., а за аналогичный период 2017 года – 49 800 кг.

За сентябрь – октябрь 2019 года экспортировано 182 484 кг. цитрусовых. В сентябре – октябре 2018 года было экспортировано в четыре раза больше цитрусовых плодов, а именно 735 438 кг. В 2017 году цитрусовые сильно пострадали из-за нашествия мраморных клопов, поэтому и урожай был маленьким. В сентябре - октябре 2017 года экспорт цитрусовых плодов составил 66 663 кг.

Пик экспорта цитрусовых плодов приходится на вторую половину декабря.

Экспорт хурмы в этом году составил 21 838 кг. За два осенних месяца 2018 г. (сентябрь – октябрь) за пределы Абхазии было вывезено 4 122 кг., а в 2017 г. - 46 137 кг.    

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 06 ноября 2019 13:37

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