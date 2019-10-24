ЗА ДВА ОСЕННИХ МЕСЯЦА ЭКСПОРТИРОВАНО 210 ТОНН ФЕЙХОА, 182 ТОННЫ ЦИТРУСОВЫХ И 22 ТОННЫ ХУРМЫ
Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. В этом году в Абхазии удался хороший урожай фейхоа. Это отразилось и на росте экспорта этих ягод.
По данным Государственного таможенного комитета РА на 6 ноября 2019 года, за пределы Абхазии экспортировано 210 135 кг. фейхоа. В сентябре – октябре 2018 года было вывезено 45 969 кг., а за аналогичный период 2017 года – 49 800 кг.
За сентябрь – октябрь 2019 года экспортировано 182 484 кг. цитрусовых. В сентябре – октябре 2018 года было экспортировано в четыре раза больше цитрусовых плодов, а именно 735 438 кг. В 2017 году цитрусовые сильно пострадали из-за нашествия мраморных клопов, поэтому и урожай был маленьким. В сентябре - октябре 2017 года экспорт цитрусовых плодов составил 66 663 кг.
Пик экспорта цитрусовых плодов приходится на вторую половину декабря.
Экспорт хурмы в этом году составил 21 838 кг. За два осенних месяца 2018 г. (сентябрь – октябрь) за пределы Абхазии было вывезено 4 122 кг., а в 2017 г. - 46 137 кг.
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