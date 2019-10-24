ЗА ДВА ОСЕННИХ МЕСЯЦА ЭКСПОРТИРОВАНО 210 ТОНН ФЕЙХОА, 182 ТОННЫ ЦИТРУСОВЫХ И 22 ТОННЫ ХУРМЫ

Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. В этом году в Абхазии удался хороший урожай фейхоа. Это отразилось и на росте экспорта этих ягод.

По данным Государственного таможенного комитета РА на 6 ноября 2019 года, за пределы Абхазии экспортировано 210 135 кг. фейхоа. В сентябре – октябре 2018 года было вывезено 45 969 кг., а за аналогичный период 2017 года – 49 800 кг.