ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН

Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. Продолжается процесс формирования Кабинета Министров РА.

В соответствии с указом президента от 28 октября 2019 г. об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия (http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=11242) в состав правительства входят премьер-министр, Республики Абхазия; первый вице-премьер, два вице-премьера, 12 министерств, 8 госкомитетов, 7 государственных управлений, 2 государственные службы и одна государственная инспекция.

Указами президента уже назначены премьер-министр Валерий Бганба, первый вице-премьер Даур Аршба, вице-премьер и одновременно министр финансов Джансух Нанба, министр обороны Мираб Кишмария, министр внутренних дел Гарри Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр демографии и репатриации Беслан Дбар, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия, министр культуры Эльвира Арсалия, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и министр просвещения Адгур Какоба.

Все еще нет указов о назначении министров экономики и юстиции.