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Абхазия Информ

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН

Новости Среда, 06 ноября 2019 16:09
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН

 

Сухум. 6 ноября 2019. Абхазия-Информ. Продолжается процесс формирования Кабинета Министров РА.

В соответствии с указом президента от 28 октября 2019 г. об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия (http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=11242) в состав правительства входят премьер-министр, Республики Абхазия; первый вице-премьер, два вице-премьера, 12 министерств, 8 госкомитетов, 7 государственных управлений, 2 государственные службы и одна государственная инспекция.

Указами президента уже назначены премьер-министр Валерий Бганба, первый вице-премьер Даур Аршба, вице-премьер и одновременно министр финансов Джансух Нанба, министр обороны Мираб Кишмария, министр внутренних дел Гарри Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр демографии и репатриации Беслан Дбар, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия, министр культуры Эльвира Арсалия, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и министр просвещения Адгур Какоба.

Все еще нет указов о назначении министров экономики и юстиции.

Назначены также председатели семи из восьми государственных комитетов РА (по государственной языковой политике – Батал Хагуш, по курортам и туризму – Автандил Гарцкия, по стандартам, потребительскому и техническому надзору – Гарик Саманба, по статистике Кама Гогия, по управлению государственным имуществом и приватизации – Вахтанг Пипия, ГТК – Гурам Инапшба, по сельскому хозяйству – Амиран Какалия).

Пока что нет руководителя Госкомитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, образованного путем слияния двух госкомитетов - по молодежной политике и по физической культуре и спорту.

За исключением нового председателя Государственного таможенного комитета Гурама Инапшба все остальные работали и в прежнем составе правительства.

На очереди назначение руководителей государственных управлений, госслужб и госинспекции.

Инаугурация президента Рауля Хаджимба состоялась 9 октября. 10 октября президентом был подписан указ об отставке правительства

При отставке Кабинета министров до сформирования нового состава Кабинета прежний состав продолжает исполнять свои полномочия, но на срок не более трех месяцев со дня принятия решения об отставке.

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