НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 10 ТЫСЯЧ ПАЧЕК СИГАРЕТ

6 ноября ночью в ходе таможенного контроля был остановлен автомобиль FORD TRANSIT, прибывший из Абхазии. При досмотре таможенники обнаружили в иномарке сокрытую табачную продукцию. Сигаретами были заполнены полости механизмов стекло-подъемников, полости под обшивкой дверей салона и багажного отделения. Всего было обнаружено более 3 тысяч пачек сиграет

Сухум. 7 ноября 2019. Абхазия-Информ . Сочинской таможней совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресечены новые попытки незаконного ввоза табачной продукции из Абхазии в Россию, сообщает сайт https://www.efcate.com.

Ранее, 4 ноября, на границе был остановлен автомобиль марки MAZDA. В машине тоже было обнаружено множество тайников. Табачная продукция была спрятана под боковой панелью багажника, под обшивкой в полостях стеклоподъемников, под рулевой колонкой, в бардачке, вместо фильтра кондиционера, в нише предназначенной для печки. Всего было обнаружено более 1400 пачек сигарет.

31 октября на российско-абхазской границе был задержан еще один автомобиль марки ГАЗ «37170А». Пустой грузовик, вызвавший подозрение у инспекторов таможни, был направлен на осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Оказалось, что кузов «Газели» по всему периметру обшит металлическими листами. После демонтажа двойных бортов было обнаружено более 3400 пачек сигарет.

За последние две недели по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 10 тысяч пачек сигарет.

https://www.efcate.com/2019/11/07/na-granicze-v-sochi-presekli-nezakonnyj-vvoz-10-tysyach-pachek-sigaret/