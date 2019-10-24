ПРОЩАНИЕ С ПИСАТЕЛЕМ ГЕОРГИЕМ ГУБЛИА СОСТОИТСЯ 9 НОЯБРЯ В ДОМЕ УЧИТЕЛЯ

Прощальная церемония пройдёт 9 ноября в 14:00 в Доме учителя в Сухуме.

Распоряжением правительства создана государственная комиссия по организации похорон Гублиа. Возглавляет её первый вице-премьер Даур Аршба.

Сухм. 7 ноября 2019 г. Абхазия-Информ . 6 ноября на 92-м году ушел из жизни поэт и прозаик, член Союзов писателей Абхазии и России, лауреат Госпремии им. Д. Гулия, кавалер ордена «Ахдз-апша» III степени Георгий Константинович Гублиа.

*** Георгий Константинович Гублиа родился 15 мая 1928 года в селе Куланырхуа. В 1954 году он окончил в Тбилисский государственный университет (отделение кавказских языков). Работал актером в Абхазском драмтеатре, затем в Сухумском педагогическом университете.

В 1970 защитил диссертацию на тему «Творческий путь народного поэта Абхазии Д. Гулиа», за что ему присудили премию им. Д. Гулиа.

В разное время Георгий Гублиа работал директором издательства «Алашара», главным редактором журнала «Алашара», много лет возглавлял кафедру абхазской литературы в АГУ.

Георгий Гублиа - автор поэтических и прозаических сборников. Собрал и издал литературное наследие одного из выдающихся актеров Абхазского драмтеатра Муты Кове, репрессированного в 30-е годы 20 века.

В абхазской литературе одно из центральных мест занимают стихи Гублиа, посвященные героям Великой Отечественной войны 1041 – 1094 годов, а также живым и павшим за свободу и независимость Абхазии в борьбе с грузинскими оккупантами в 1992–1993 гг. - «Владимиру Харазия», «Володя Пачулия», «Чик Габлия», «Джат (Виктор) Аргун», «Золотая молодежь», «Сыны отечества», «Хамзат Ханкаров», «Письмо с фронта», «Девушка, где твой праздничный наряд?» и другие.

Красной нитью через его поэмы проходит любовь к Отечеству, к родному очагу, тема единства народа, свободы и независимости.

«Назначение поэзии Георгия Гублиа можно объяснить неистощимой любовью к родному народу, глубоким знанием его психологии, истории, неравнодушием к его чаяниям и его будущему», - пишет о Георгии Гублиа критик Руслан Капба.

В 80-е годы прошлого века Георгий Гублиа обращается к прозе, написав повесть «Тень ястреба», романы «Зов земли», «Счастьем наделённый», «Последний выстрел», «Судьба земли».

Особое место в прозе и по построению сюжета, содержанию, художественным достоинствам занимает роман «Последний выстрел». В нем всесторонне освещаются социальные, политические, экономические и культурные процессы, происходившие за последние столетия на Кавказе, в России и Абхазии.

Из статьи Руслана Капба в «Абхазском биографическом й словаре».