СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК «АМШЕН»

Каждый желающий может подойти и посмотреть сохранившиеся в армянских семьях старинные предметы быта, домотканные ковры, гончарные и медные изделия. Особого внимания заслуживает армянская кухня. В павильонах амшенцев можно попробовать блюда, без которых не обходится ни одно армянское застолье - долму, барурик, хоровац, гата, мясо на вертеле и многие другие блюда.

Радуют своих гостей гостеприимные амшенцы песнями и танцами, играет народная армянская музыка, звучит армянская скрипка и дудук. Ничто так не объединяет, как армянский хоровод. Юноши и девушки в красочных национальных одеждах взявшись за руки водят хоровод.

Подготовлена игровая программа для детей разного возраста, работает анимационная площадка. Желающие могут сыграть в нарды и шахматы.

Традиционный праздник урожая "Амшен" проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В прошлом году в селе Махадыр Гагрского района праздник посетили более пяти тысяч гостей.

Хотя армяне жили в Абхазии ещё со времен средневековья, значительная армянская миграция в Абхазию началась в конце XIX – начале ХХ века из-за армянских погромов в Турции и геноцида армян. Армяне, живущие в Абхазии, говорят на амшенском диалекте. Беженцы из Амшена делятся на несколько субэтнических групп, названия которых происходят от областей в Турции: трапезундцы, ордуцы и др.

В Абхазии с советских времен функционировали десятки армянских школ и сегодня в Абхазии 32 армянские школы.

С 2004 года в республике работает общественная организация «Армянская община РА». Она занимается вопросами сохранения в Абхазии армянского этноса и национальной культуры. Периодически проводятся фестивали армянских самодеятельных коллективов.

Сегодня армяне Абхазии, разделившие со всем народом республики, все тяготы войны, послевоенной разрухи и блокады, череду угроз и провокаций, исходящих из-за Ингура, продолжают трудиться во всех сферах хозяйства и вносить свой вклад в становление Абхазии как свободного, независимого, демократического государства.

Фото Анаиды Гогорян.