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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ШТАТОВ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Новости Четверг, 07 ноября 2019 17:17
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ШТАТОВ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Сухум. 7 ноября 2019. Абхазия-Информ.Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о проведении оптимизации общей штатной численности работников центральных органов власти.

Центральным органам государственного управления Республики Абхазия в срок до 20 ноября 2019 года поручается:

- провести оптимизацию общей штатной численности работников по отношению к установленной на 1 января 2019 года не менее чем на 15 процентов;

- в соответствии с регламентом работы Кабинета Министров, представить на рассмотрение правительства соответствующие проекты актов об установлении общей штатной численности работников и размера ассигнований на 2020 год.

Требования этого распоряжения также распространяются на центральные органы государственного управления РА, ранее утвердившие размер ассигнований и предельную штатную численность работников на 2020 год.

Распоряжение принято в соответствии с указом президента от 28 октября 2019 года № 284 «Об утверждении структуры Кабинета министров Республики Абхазия»

Контроль за исполнением распоряжения будет осуществляться министерством финансов и аппаратом Кабинета министров РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2019 17:36

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