ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ШТАТОВ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Сухум. 7 ноября 2019. Абхазия-Информ.Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о проведении оптимизации общей штатной численности работников центральных органов власти.

Центральным органам государственного управления Республики Абхазия в срок до 20 ноября 2019 года поручается:

- провести оптимизацию общей штатной численности работников по отношению к установленной на 1 января 2019 года не менее чем на 15 процентов;

- в соответствии с регламентом работы Кабинета Министров, представить на рассмотрение правительства соответствующие проекты актов об установлении общей штатной численности работников и размера ассигнований на 2020 год.