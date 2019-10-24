ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ШТАТОВ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Сухум. 7 ноября 2019. Абхазия-Информ.Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о проведении оптимизации общей штатной численности работников центральных органов власти.
Центральным органам государственного управления Республики Абхазия в срок до 20 ноября 2019 года поручается:
- провести оптимизацию общей штатной численности работников по отношению к установленной на 1 января 2019 года не менее чем на 15 процентов;
- в соответствии с регламентом работы Кабинета Министров, представить на рассмотрение правительства соответствующие проекты актов об установлении общей штатной численности работников и размера ассигнований на 2020 год.
Распоряжение принято в соответствии с указом президента от 28 октября 2019 года № 284 «Об утверждении структуры Кабинета министров Республики Абхазия»
Контроль за исполнением распоряжения будет осуществляться министерством финансов и аппаратом Кабинета министров РА.
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