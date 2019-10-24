СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Сухум. 7 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о созданий межведомственной рабочей группы по контролю соблюдения законодательства, регламентирующего порядок перемещения товаров через таможенную территорию Республики Абхазия

Рабочая группа создается в целях контроля за соблюдением законодательства Республики Абхазия, регламентирующего вопросы перемещения товаров через таможенную территорию РА, в том числе товаров ввозимых в республику в рамках таможенных режимов «транзит», «реэкспорт», «таможенный склад», «временный ввоз», «переработка на таможенной территории».