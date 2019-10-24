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Абхазия Информ

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Новости Четверг, 07 ноября 2019 17:46
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СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Сухум. 7 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о созданий межведомственной рабочей группы по контролю соблюдения законодательства, регламентирующего порядок перемещения товаров через таможенную территорию Республики Абхазия

Рабочая группа создается в целях контроля за соблюдением законодательства Республики Абхазия, регламентирующего вопросы перемещения товаров через таможенную территорию РА, в том числе товаров ввозимых в республику в рамках таможенных режимов «транзит», «реэкспорт», «таможенный склад», «временный ввоз», «переработка на таможенной территории».

В состав рабочей группы, возглавляемой министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, входят:

  • Гурам Инапшба - председатель ГТК РА,
  • Габуния О.В. - начальник отдела собственной безопасности ГТК РА,
  • Морохия С.И. - начальник контрольно-ревизионного управления Минфина РА,
  • Шоуа Н.Н. - начальник управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики РА,
  • Абгаджава Ф.В. - заместитель начальника отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА,
  • Кайтанба С.В. - инспектор ООТО и ТК ГУТО и ТК

Рабочей группе поручено еженедельно представлять в Кабмин отчет о результатах проведения контрольных мероприятий.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 07 ноября 2019 17:55

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