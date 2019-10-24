МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ, ОТКРЫЛИ В НОВО-АФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. В Ново-Афонском монастыре открыли мемориальную доску, свидетельствующую о том, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в монастыре располагался военный госпиталь.
Председатель Совета Священной Митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей Дбар рассказал перед открытием, что установка мемориальной доски согласована со всеми государственными структурами, поскольку действующая обитель является и объектом историко-культурного наследия Абхазии.
Главврач Афонского прифронтового военного госпиталя, кавалер «Ордена Леона» Лев Аргун рассказал о том, как в течение трех дней в здании монастыря был организован госпиталь, куда стали привозить раненых с линии фронта. В монастырских помещениях были организованы операционные блоки, а в бывших кельях устроены палаты для раненых.
На церемонии открытия присутствовали представители Администрации г. Новый Афон, ветераны войны, бывшие пациенты госпиталя, ветераны Афонской роты Афонско-Эшерского батальон и их семьи.
За время войны в новоафонском военном госпитале получили медицинскую помощь 2243 человек. 11 бойцов Абхазской армии погибли от полученных ран.
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