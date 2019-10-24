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Абхазия Информ

В Г. ГАЛ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ПЛИТУ СОТРУДНИКАМ МВД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 08 ноября 2019 11:35
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Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. В преддверии Дня милиции, который отмечается 10 ноября, в г. Гал открыли мемориал сотрудникам МВД Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга.

Сотрудники милиции, родственники, ветераны почтили минутой молчания память погибших сотрудников правоохранительных органов и возложили цветы к памятной плите. На церемонии торжественного открытия памятника выступил министр внутренних дел Гарри Аршба.

В послевоенный период при исполнении профессионального долга в приграничном Галском районе погибло 64 сотрудника милиции, в том числе х 32 сотрудника отдела внутренних дел по Галскому району.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2019 11:38

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