«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АПСНЫ» ПОДАРИЛ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ ОТДЕЛУ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ АБИГИ ИМ. ГУЛИА
Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. «Международный Фонд Апсны» в рамках реализации проекта «Новые технологии» подарил компьютерную технику отделу источниковедения Абхазского Института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа. Об этом сообщил президент Фонда Сонер Гогуа на своей странице в Фейсбуке.
«Отдел источниковедения при АбИГИ проводит очень важную и полезную работу по восстановлению и переизданию различных первоисточников и документов, осуществляет переводы старых рукописей и публикаций. В будущем наш Фонд надеется расширить это сотрудничество и возможно окажет дополнительную поддержку отделу», - подчеркнул Сонер Гогуа.
«Международный Фонд Апсны» и ранее оказывал подобную помощь различным научным, учебным, творческим и общественным организациям. В качестве подарка от Фонда оргтехнику получили Абхазский драмтеатр, Администрация Гудаутского района, Сухумскомий реабилитационный центр, школы Галского района и Очамчырского районов, Ткуарчалский гуманитарно-промышленный колледж, министерство просвещения, Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».
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