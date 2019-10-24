ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ АПРА СТАЛИ ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН ПЕРЕВОДЫ С МЕЖДУНАРОДНЫХ КАРТ НА КАРТЫ АПРА
Сухум. 4 ноября 2019. Абхазия-Информ. Держателям карт АПРА стали доступны онлайн переводы с международных карт на карты АПРА
Завершена работа, направленная на интеграцию национальной платежной системы АПРА и системы денежных переводов CONTACT, результатом которой стала реализация сервиса по полонению банковских карт АПРА через международную сеть CONTACT. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.
Для держателей карт АПРА запущена услуга по переводу денежных средств с международных карт на карты АПРА через сервис «Онлайн переводов CONTACT» (ссылка: https://online.contact-sys.com). Переводы осуществляются как в рублях РФ, так и в иностранной валюте, если ограничения не установлены эмитентом карты отправителя с последующей конвертацией и зачислением на карты АПРА в официальной валюте Республики Абхазия.
Комиссия за пополнение карт АПРА через систему CONTACT составляет 1% от суммы пополнения, зачисление денежных средств на карту производится моментально.
Помимо этого, любой желающий может мгновенно пополнять как свою карту АПРА, так и карту третьего лица во всех пунктах обслуживания CONTACT в Абхазии, России и в других странах, входящих в зону покрытия CONTACT. Для осуществления перевода достаточно указать номер, расположенный на лицевой стороне банковской карты и ФИО.
Данная услуга упростит процесс получения денежных переводов для держателей карт АПРА, поскольку теперь перевод можно отправлять прямо на карту.
CONTACT – российская платежная система, позволяющая проводить переводы по всему миру. Партнерами CONTACT являются более 1000 финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания - банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов более чем в 180 странах.
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