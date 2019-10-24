Сухум. 4 ноября 2019. Абхазия-Информ. Держателям карт АПРА стали доступны онлайн переводы с международных карт на карты АПРА

Завершена работа, направленная на интеграцию национальной платежной системы АПРА и системы денежных переводов CONTACT, результатом которой стала реализация сервиса по полонению банковских карт АПРА через международную сеть CONTACT. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Для держателей карт АПРА запущена услуга по переводу денежных средств с международных карт на карты АПРА через сервис «Онлайн переводов CONTACT» (ссылка: https://online.contact-sys.com). Переводы осуществляются как в рублях РФ, так и в иностранной валюте, если ограничения не установлены эмитентом карты отправителя с последующей конвертацией и зачислением на карты АПРА в официальной валюте Республики Абхазия.