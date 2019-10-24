ЛЕВ КВИЦИНИЯ: «БЕЗ СПЕЦАВИАЦИИ НАМ ПОЖАР НЕ ПОТУШИТЬ»

Сухум. 11 ноября 2019. Абхазия-Информ. Множественные локальные очаги возгорания наблюдаются в лесистой местности в районе Двуречья и высокогорного села Псху. По словам спасателей, это приблизительно 10 гектаров труднодоступных мест.

«Продолжает тлеть листва. К счастью, нет верхового пожара. Возгорание наблюдается на высоте 1200 - 1400 метров, вплоть до хребта. Хотя это не сплошное тление, но, тем не менее, масштабы серьезные. Ночью сотрудники наблюдали в некоторых местах небольшие очаги пламени. Если поднимется ветер, ситуация осложнится. Без спецавиации нам пожар не потушить, поэтому готовится письмо в адрес российских коллег с просьбой о помощи», - рассказал корр. «Абхазия-Информ» министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.