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Абхазия Информ

ЛЕВ КВИЦИНИЯ: «БЕЗ СПЕЦАВИАЦИИ НАМ ПОЖАР НЕ ПОТУШИТЬ»

Новости Понедельник, 11 ноября 2019 11:00
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Сухум. 11 ноября 2019. Абхазия-Информ. Множественные локальные очаги возгорания наблюдаются в лесистой местности в районе Двуречья и высокогорного села Псху. По словам спасателей, это приблизительно 10 гектаров труднодоступных мест.

«Продолжает тлеть листва. К счастью, нет верхового пожара. Возгорание наблюдается на высоте 1200 - 1400 метров, вплоть до хребта. Хотя это не сплошное тление, но, тем не менее, масштабы серьезные. Ночью сотрудники наблюдали в некоторых местах небольшие очаги пламени. Если поднимется ветер, ситуация осложнится. Без спецавиации нам пожар не потушить, поэтому готовится письмо в адрес российских коллег с просьбой о помощи», - рассказал корр. «Абхазия-Информ» министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2019 11:05

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