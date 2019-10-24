СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ИЗВЕСТНОМУ БРИТАНСКОМУ УЧЕНОМУ-КАВКАЗОВЕДУ, ЛИНГВИСТУ ДЖОРДЖУ ХЬЮИТТУ

Лиана Кварчелия: Сегодня отмечает юбилей выдающийся человек - Джордж Хьюитт. Многие знают его как блестящего лингвиста, как автора многих статей на тему грузино-абхазского конфликта. Это очень умный, образованный, честный и принципиальный человек, который всегда на стороне справедливости, идет ли речь о человеческих взаимоотношениях или об отношениях между народами и государствами.

Джордж - большой друг Абхазии, к тому же его супруга, Заира ХибБа, родом из Очамчиры. Джордж неустанно поддерживает справедливую борьбу абхазского народа за признание независимости нашего государства. При этом он не молчит, когда видит наши собственные недостатки, упущения и ошибки. Для него "дружить" не значит "льстить" и закрывать глаза, на то, что нельзя игнорировать. Он всегда даст добрый совет и предложит свою помощь. Так поступают истинные друзья. Для меня честь дружить с Джорджем и его замечательной семьей.

Вячеслав Чирикба: Профессор Джорж Хьюитт является одним их крупнейших мировых специалистов в области кавказских языков. Он является действительным членом Академии наук Великобритании, а также почетным членом Академии наук Абхазии.

Джорж Хьюит занимается абхазским языком очень давно. Еще на заре своей деятельности он написал великолепную грамматику абхазского языка, которая по сей день является лучшим справочником по абхазскому языку на английском языке. Его перу принадлежит и целый других важных работ, таких как «Самоучитель абхазского языка», «Грамматика грузинского языка», монографический обзор всех языков Кавказа.

Он перевел на английский язык абхазский фольклор, включая нартские сказания, а также абхазскую прозу, в частности, рассказы Даура Зантария.

Для нас чрезвычайно важно, что помимо своей научной деятельности, профессор Джорж Хьюитт является почетным консулом Республики Абхазия в Великобритании. Он сделал и продолжает делать очень много для того, чтобы донести правду об Абхазии западной общественности. Он опубликовал много статей, освещающих абхазскую позицию в конфликте с Грузией, организовал ряд научных конференций посвященных данной проблематике. В престижной научной серии, выходящей в Великобритании, он издал коллективную монографию "Абхазы", соавторами которой являются ведущие абхазские ученые. Недавно у него вышла большая книга о конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Джордж Хьюитт является одним из создателей документального фильма, где он в популярной форме рассказывает об Абхазии, ее истории и культуре. Фильм этот был переведен на многие языки мира и сыграл свою роль в ознакомлении мира с нашей страной и нашим народом

Замечательная супруга Джорджа - уроженка Очамчыры Заира Хибба, также лингвист по образованию. У них прекрасные дети, дочери Амра и Гунда, которые уже имеют свои семьи. Так что у Джорджа большая семья и чудесные внуки.

Желаем большому другу Абхазии Джорджу Хьюитту крепкого здоровья и долгих лет жизни! Ждем от него новых замечательных работ по Кавказу и Абхазии! Желаем ему и всем его близким счастья и процветания!

*** В одном из интервью «Sputnik Абхазия» Джордж Хьюитт рассказал о том, как он пришел к идее изучения кавказских языков.

«Это произошло совершенно случайно. Я изучал латинский и древнегреческий языки в Кембриджском университете, а впоследствии получил диплом Кембриджа по лингвистике. Раздумывая о карьере, я все же решил провести исследование, чтобы получить степень доктора наук. В 1973 году я посоветовался с известным лингвистом профессором Гарольдом Бейли, знатоком санскрита и одним из ведущих ученых в области индоевропейских языков. По его совету я решил исследовать сходства и различия между древнегреческим и староармянским языками. Утвердив эту тему, я вновь встретился с сэром Гарольдом, которого посещал много раз вплоть до его смерти в 1996 году. Он сказал мне, что если я собрался изучать староармянский язык, то мне стоит обратить внимание и на соседний с ним грузинский язык. Это было связано, по его словам, с тем, что неродственные друг другу грузинский и армянский языки, все же взаимодействовали друг с другом на протяжении многих веков. Сэр Гарольд дал мне книгу на грузинском языке, и я сразу же влюбился в шрифт. Позже я купил "Грамматику грузинского языка" Ханса Фогта и сразу понял, что грузинский гораздо сложнее, чем армянский, а следовательно намного интереснее для меня как для лингвиста. В течение двух лет я проводил много времени, изучая грузинский и узнавая что-то новое о других языках Кавказа, в то время как должен был проводить исследование о придаточных предложениях в греческом и армянских языках.

Летом 1974 года я провел несколько недель в черкесских (абхазских) селах в Турции, а также смог посетить деревню, где еще жили несколько пожилых убыхов. Там мне дали контакты последнего убыха, в совершенстве владевшего родным языком. Его звали Тевфик Эсенч, и он жил в Стамбуле. По возвращении в город я встретился с ним. Аудиозапись его речи, которую я сделал, доступна в Интернете.

В 1975-76 годах я учился в Тбилиси, эту возможность любезно предоставил мне Британский Совет. В Грузии я изучал грузинский язык, а также теоретически исследовал аварский и чеченский языки. Кроме того, я имел желание также ближе познакомиться с черкесским языком, представлявшим уже языки северо-западного Кавказа, но в Тбилиси не было никого, кто мог бы рассказать мне на английском об этом языке. Взамен мне предложили исследовать абхазский язык, на что я с удовольствием согласился, хотя раньше у меня не было такого намерения и я не собирался специализироваться на этом языке. К концу учебного года я женился на абхазской девушке из Очамчыры и таким образом навсегда связал свою личную жизнь с Абхазией и абхазами. Вернувшись в Кембридж, я два года занимался исследованием неславянских языков СССР, после чего возобновил свои докторские исследования по теме сравнительно-сопоставительного анализа синтаксиса придаточного предложения в абхазском и грузином языках, и, в конце концов, получил докторскую степень.

… Женившись на абхазке, я получил возможность ближе познакомиться с представителями этого народа. Мой научный руководитель Бернард Комри попросил меня включить мою книгу об абхазской грамматике в серию публикаций датского издательства по лингвистике. Тесно общаясь и с грузинами, и со своими родственниками из Очамчыры, я знал о напряженности между двумя народами, но до 1987 года не углублялся в их истинные причины.

Последние пять месяцев 1987 года я работал над исследованием в области мингрельской грамматики и собирал информацию о языковой политике, проводимой в советской Грузии. Благодаря этому исследованию я узнал больше о том, что происходило в Абхазии в годы Сталина и Берия, я узнал о репрессиях абхазов и подавлении их языка и культуры в 1937-1953 годах. Узнал о том, что абхазский шрифт в 1938 году был переведен на грузинскую основу, о том, что абхазские школы закрывались, запрещались публикации на абхазском языке и для "научного" обоснования депортации абхазов в Сибирь и Центральную Азию в конце 1940-х годов появилась так называемая "теория" П. Ингороквы.

В начале 1988 года меня пригласили принять участие в семинаре Школы славистики и восточноевропейских языков Лондонского университета с докладом на тему языков в советской Грузии. Во время подготовки доклада я понял, что, если когда-либо использую всю информацию, которую мне удалось собрать, я утрачу авторитет среди грузин. Это в итоге и произошло через два года».

В 1989 году Джордж Хьюитт выступил с «Открытым письмом к грузинскому народу», вызвавшим резко негативную реакцию в Грузии и стало одной из причин разрыва фактически всех связей с Тбилиси.