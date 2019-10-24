РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИЗВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Р.Хаджимба отметил «необходимость усиления работы по обучению абхазскому языку детей в детских садах, в системе школьного образования и других образовательных учреждениях с использованием современных методов преподавания».

На совещании также были затронуты темы развития и популяризации детской литературы на абхазском языке, перевода учебников на государственный язык, возобновления телевизионных проектов по обучению абхазскому языку, выпуска периодических изданий, в том числе в электронном формате, создания аудио- и видеоматериалов на государственного языке, представляющих интерес для молодежной аудитории.

В совещании участвовали вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, члены комиссии по подготовке проекта государственной целевой программы развития государственного языка РА.