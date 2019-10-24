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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИЗВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Новости Понедельник, 11 ноября 2019 16:55
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИЗВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Сухум. 11 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам развития государственного языка.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании обсуждались пути развития и актуальные проблемы государственного языка Республики Абхазия.

Р.Хаджимба отметил «необходимость усиления работы по обучению абхазскому языку детей в детских садах, в системе школьного образования и других образовательных учреждениях с использованием современных методов преподавания».

На совещании также были затронуты темы развития и популяризации детской литературы на абхазском языке, перевода учебников на государственный язык, возобновления телевизионных проектов по обучению абхазскому языку, выпуска периодических изданий, в том числе в электронном формате, создания аудио- и видеоматериалов на государственного языке, представляющих интерес для молодежной аудитории.

В совещании участвовали вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, члены комиссии по подготовке проекта государственной целевой программы развития государственного языка РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2019 17:00

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