АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основной темой в этом году станут «Культурные коды в условиях глобализации».

«Основа любой культуры — национальное самосознание, отражающее историю народа, его прошлое, настоящее и видение будущего, — говорят организаторы. — Особенности национальных традиций, социальных взаимоотношений, исторических событий определяют уникальные культурные коды каждого народа и общества. В условиях стремительной глобализации национальные культурные коды позволяют поддерживать идентичность каждого народа, и вместе с тем — создавать новую культурную реальность, которая соединит в себе многообразие и уникальность, опираясь на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы. Изучение новых культурных кодов современного общества — общества, где границы условны, а коммуникации универсальны, — даст ключ к пониманию того, какое будущее нас ждет».

За годы своего существования Санкт-Петербургский международный культурный форум получил статус одной из главных в мире дискуссионных площадок для развития открытого диалога культур и укрепления межгосударственных связей.

Ежегодно с 2012 года форум привлекает сотни деятелей культуры разных стран и континентов — звезд драматического театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, представителей академического сообщества, лидеров культурной политики. Организаторы форума — правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.