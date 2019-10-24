 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

СТЕНА: ПЯТЬ ИСТОРИЙ
ноября 08 2019

СТЕНА: ПЯТЬ ИСТОРИЙ

9 ноября 2019. Би-би-си. Русская служба.  30 лет назад, 9 ноября 1989 года, рухнула Берлинская стена…
ЕЛИЗАВЕТА II РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОДЕЖДЫ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ
ноября 07 2019
ЕЛИЗАВЕТА II РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОДЕЖДЫ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ
В МИЛАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА С "МАДОННОЙ ЛИТТА" ИЗ ЭРМИТАЖА
ноября 07 2019
В МИЛАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА С "МАДОННОЙ ЛИТТА" ИЗ ЭРМИТАЖА

Документы

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Новости Вторник, 12 ноября 2019 11:42
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

 

Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. Абхазская делегация во главе с министром культуры Эльвирой Арсалия примет участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основной темой в этом году станут «Культурные коды в условиях глобализации».

«Основа любой культуры — национальное самосознание, отражающее историю народа, его прошлое, настоящее и видение будущего, — говорят организаторы. — Особенности национальных традиций, социальных взаимоотношений, исторических событий определяют уникальные культурные коды каждого народа и общества. В условиях стремительной глобализации национальные культурные коды позволяют поддерживать идентичность каждого народа, и вместе с тем — создавать новую культурную реальность, которая соединит в себе многообразие и уникальность, опираясь на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы. Изучение новых культурных кодов современного общества — общества, где границы условны, а коммуникации универсальны, — даст ключ к пониманию того, какое будущее нас ждет».

За годы своего существования Санкт-Петербургский международный культурный форум получил статус одной из главных в мире дискуссионных площадок для развития открытого диалога культур и укрепления межгосударственных связей.

Ежегодно с 2012 года форум привлекает сотни деятелей культуры разных стран и континентов — звезд драматического театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, представителей академического сообщества, лидеров культурной политики. Организаторы форума — правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 12 ноября 2019 11:45

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИЗВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.