В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ "ШЬАРДААМТА»

Фестиваль проводится в целях популяризации искусства хорового пения. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным.

Автор проекта - художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джениа. Проект реализуется при финансовой поддержке министерства культуры РА.

Первый концерт в рамках фестиваля "Шьардаамта» уже состоялся в г. Гудаута 11 ноября. Перед гудаутцами выступил Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии.

Во вторник, 12 ноября, в 17:00 в органном зале Пицундского храма состоится совместный концерт Уральского государственного камерного хора и Камерного хора Московской консерватории.

13 ноября в 18:00 в Сухуме в Госфилармонии пройдет гала-концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии, Камерного хора Московской консерватории и Уральского камерного хора.

14 ноября студенты Сухумского музыкального училища примут участие в мастер-классе известного российского дирижера Александра Соловьева.

Александр Владиславович Соловьёв - дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени П.И. Чайковского.

14 ноября Камерный хор Московской консерватории выступит в Музыкальной гостиной Абхазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба.