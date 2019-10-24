В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ "ШЬАРДААМТА»
Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии впервые проводится международный фестиваль хоровой музыки "Шьардаамта» («Многие лета»).
Автор проекта - художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джениа. Проект реализуется при финансовой поддержке министерства культуры РА.
Фестиваль проводится в целях популяризации искусства хорового пения. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным.
Первый концерт в рамках фестиваля "Шьардаамта» уже состоялся в г. Гудаута 11 ноября. Перед гудаутцами выступил Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии.
Во вторник, 12 ноября, в 17:00 в органном зале Пицундского храма состоится совместный концерт Уральского государственного камерного хора и Камерного хора Московской консерватории.
13 ноября в 18:00 в Сухуме в Госфилармонии пройдет гала-концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии, Камерного хора Московской консерватории и Уральского камерного хора.
14 ноября студенты Сухумского музыкального училища примут участие в мастер-классе известного российского дирижера Александра Соловьева.
Александр Владиславович Соловьёв - дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени П.И. Чайковского.
14 ноября Камерный хор Московской консерватории выступит в Музыкальной гостиной Абхазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба.
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