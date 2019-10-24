ГОСАРХИВУ АБХАЗИИ 90 ЛЕТ

В поздравительном адресе главы Правительства Валерия Бганба, который зачитал первый вице-премьер Даур Аршба, говорится:

На пленарном заседании, открывшемся в рамках Международной конференции «Архив как атрибут государственности» присутствовали президент Рауль Хаджимба, спикер Парламента Валерий Кварчия, депутаты Парламента, первый вице-премьер Даур Аршба, научные деятели, представители Государственного архива Российской Федерации.

Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ . Праздничное мероприятие по случаю 90-летия со дня образования Государственного архивного управления Республики Абхазия состоялось в Кабинете Министров Республики Абхазия.

«Уважаемый Роман Хакибеевич! (Роман Гвинджия является и.о. начальника Государственного архивного управления РА – ред. АИ.) С чувством искреннего уважения поздравляю Вас и весь коллектив Государственного архивного управления Республики Абхазия с 90-летием со дня образования!

История архивной службы — это отражение жизни и деятельности многих поколений архивистов. Путь, пройденный Вами со дня основания управления, символизирует борьбу нашего народа за восстановление исторической справедливости. Пережив немало испытаний, связанных с последствием Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг., Государственное архивное управление Республики Абхазия продолжает сохранять главные традиции архивного дела, занимаясь непосредственным сохранением исторической памяти народа и государства.

Сегодняшний архивный фонд Республики Абхазия является не просто совокупностью документов - первоисточников, отражающих материальную и духовную жизнь абхазского народа, но это прежде всего люди, которые честно и профессионально делают свое дело.

В этот праздничный день примите слова благодарности за Ваш многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в документальное сохранение исторического наследия Республики Абхазия.

Желаю Вам и всему коллективу дальнейшего раскрытия профессионального, творческого потенциала, достижений и успехов в работе, крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть воплощаются в реальность все Ваши планы и открываются новые возможности».

Сегодня же состоялась презентация сборников документов «История революционного движения в Абхазии по фондам Государственного архива Российской Федерации (1905-1921)» и «Абхазия туристическая», изданных в 2019 году, как результат многолетнего проекта по восстановлению историко-документального наследия Республики Абхазия.

13 ноября международная конференция «Архив как атрибут государственности» продолжит свою работу. в (В 12:00 в Национальной библиотеке Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир, г. Сухум, ул. Лакоба, 111).

На конференции будут рассмотрены вопросы архивной эвристики, семейной истории, военного поиска, выявления документов по истории Абхазии в российских архивах и за рубежом, публикации документов, сохранения историко-документального наследия, источниковой базы исследований, новых направлений и методов исторических исследований и т.д.

14 ноября в медиа-агентстве «Sputnik Абхазия» состоится пресс-конференция с участием историков-архивистов России и Абхазии по итогам работы международной конференции.