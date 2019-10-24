В СЕЛЕ ДЖГЯРДА ВТОРОЙ ДЕНЬ ТЛЕЕТ ЛЕСНАЯ ПОДСТИЛКА
Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. В социальной сети Facebook появился призыв к волонтерам выехать 13 ноября в село Джгярда (Ахуца) Очамчырского района для оказании помощи в тушении лесного пожара.
Ситуацию, сложившуюся в районе «Абхазия-Информ» прокомментировал первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Тинран Делибалтян. Он сообщил, что уже второй день выше села Джгярда в высокогорном районе тлеет лесная подстилка. Возгорание произошло в труднодоступном месте, куда подъезд спецтехники затруднен.
«15 человек личного состава пожарно-спасательной части г. Очамчыра направлены на тушение пожара. Хочу отметить, что угрозы для населения и ущерба для леса тление лесной подстилки не несет. Мы держим ситуацию под контролем», - сказал Делибалтян.
Он также отметил, что локальные очаги пожаров отмечены и в Ткуарчалском районе. Там их ликвидацией занимаются сотрудники районной пожарно-спасательной части.
Тигран Делибалтян считает, что причиной всех возгораний является человеческий фактор.
МЧС Абхазии предупреждает, что сухая и теплая погода, установившаяся в республике, способствует расширению площади лесных пожаров. Министерство призывает граждан Абхазии быть внимательными при обращении с огнем в лесных массивах.
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