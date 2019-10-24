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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Новости Вторник, 12 ноября 2019 15:27
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимбаподписал  указ  о начальниках Государственных управлений Республики Абхазия.

В тексте Указа говорится:

«Назначить:

  • Ахуба Адамыра Мироновича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
  • Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;
  • Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;
  • Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;
  • Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
  • Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
  • Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы».

Сегодня же были подписаны и указы о начальниках Государственной ветеринарной службы РА и Государственной инспекции РА по карантину растений:

  • Джопуа Роман Владимирович  -  начальником Государственной ветеринарной службы,  
  • Джинджия Аркадий Чичикович  -  начальником Государственной инспекции по карантину растений.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 12 ноября 2019 16:18

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