РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Новости Вторник, 12 ноября 2019 15:27
Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимбаподписал указ о начальниках Государственных управлений Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить:
- Ахуба Адамыра Мироновича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
- Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;
- Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;
- Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;
- Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
- Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
- Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы».
Сегодня же были подписаны и указы о начальниках Государственной ветеринарной службы РА и Государственной инспекции РА по карантину растений:
- Джопуа Роман Владимирович - начальником Государственной ветеринарной службы,
- Джинджия Аркадий Чичикович - начальником Государственной инспекции по карантину растений.