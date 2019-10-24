РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;

Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;

Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;

Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы».

Сегодня же были подписаны и указы о начальниках Государственной ветеринарной службы РА и Государственной инспекции РА по карантину растений: