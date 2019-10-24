ШТАТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, РЕОРГАНИЗУЕМЫХ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ НА 15 %

Распоряжение предписывает государственным учреждениям, указанным в пункте 11 указа Президента РА «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» от 28 октября 2019 года до 20 ноября 2019 года в процессе реорганизации провести сокращение не менее чем на 15 процентов общей штатной численности работников по отношению к установленной по состоянию на 1 января 2019 года.

(Пункт 11 Указа Президента РА

. Кабинету Министров Республики Абхазия реорганизовать:

- Пенсионный фонд Республики Абхазия в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

- Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

- Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

- Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

- Дорожный фонд Республики Абхазия в государственное учреждение Государственного управления Республики Абхазия по строительству.)

Фонду репатриации Республики Абхазия также необходимо провести оптимизацию общей штатной численности работников не менее чем на 15 процентов в срок до 20 ноября 2019 года.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Министерство демографии и репатриации и Государственное управление Республики Абхазия по строительству до 25 ноября 2019 года должны представить в Кабинет Министров отчёт о работе по оптимизации штатной численности работников подведомственных им государственных учреждений.