ГИВИ ГАБНИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. Указом президента Рауля Хаджимба Дамениа Олег Несторович освобожден от исполнения обязанностей директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.

Видный политический и общественный деятель Абхазии, активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, кандидат философских наук Олег Дамениа возглавлял ЦСИ при Президенте РА с 2006 года.

Директором Центра стратегических исследований назначен юрист Габния Гиви Георгиевич, работавший ранее в должности заместителя руководителя Администрации президента.