ГИВИ ГАБНИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. Указом президента Рауля Хаджимба Дамениа Олег Несторович освобожден от исполнения обязанностей директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.
Видный политический и общественный деятель Абхазии, активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, кандидат философских наук Олег Дамениа возглавлял ЦСИ при Президенте РА с 2006 года.
Директором Центра стратегических исследований назначен юрист Габния Гиви Георгиевич, работавший ранее в должности заместителя руководителя Администрации президента.
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