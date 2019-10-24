В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КНР
Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. 12 ноября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кове с делегацией из Китайской Народной Республики.
В составе делегации: заместитель председателя Китайско-Азиатской Ассоциации экономического развития Лью Я Джун и директор офиса в ШаньДжи, главный инженер фирмы China Unicom Лонг Вейбо. Во встрече также участвовал вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба.
В свою очередь вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, подчеркнул, что экономическая политика государства открыта для инвесторов и для двустороннего диалога, а также выразил надежду на то, что визит делегации КНР в Республику Абхазия будет иметь продуктивный результат.
В ходе встречи стороны обсудили ряд приоритетных проектов экономического взаимодействия. Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере.
Последнее от
- ГИВИ ГАБНИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- ШТАТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, РЕОРГАНИЗУЕМЫХ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ НА 15 %
- АБХАЗИЯ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ СЕРЬЕЗНОГО РИСКА НОВЫХ ИНВАЗИЙ
- 13 НОЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ О НАЗНАЧЕНИЯХ