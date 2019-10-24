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Абхазия Информ

В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КНР

Новости Вторник, 12 ноября 2019 19:58
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В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КНР

Сухум. 12 ноября 2019. Абхазия-Информ. 12 ноября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кове с делегацией из Китайской Народной Республики.

В составе делегации: заместитель председателя Китайско-Азиатской Ассоциации экономического развития Лью Я Джун и директор офиса в ШаньДжи, главный инженер фирмы China Unicom Лонг Вейбо. Во встрече также участвовал вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

Глава МИД Абхазии приветствовал китайских гостей и отметил высокую заинтересованность абхазской стороны в двустороннем сотрудничестве. «У Абхазии есть очень большой потенциал в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества» - отметил он.

В свою очередь вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, подчеркнул, что экономическая политика государства открыта для инвесторов и для двустороннего диалога, а также выразил надежду на то, что визит делегации КНР в Республику Абхазия будет иметь продуктивный результат.

В ходе встречи стороны обсудили ряд приоритетных проектов экономического взаимодействия. Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере.

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