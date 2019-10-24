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Абхазия Информ

КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫРАЗИЛА НАМЕРЕНИЕ НАЛАДИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Новости Среда, 13 ноября 2019 10:33
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КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫРАЗИЛА НАМЕРЕНИЕ НАЛАДИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия состоялась встреча с делегацией из Китайской Народной Республики, которую представляли Лонг Вей Бо – директор офиса в г. Шань джи, главный инженер фирмы China UNiCOM, Лью Я Джун – заместитель председателя Китайско-Азиатской Ассоциации экономического развития, Гэ Чжи Ли – почетный консул Республики Абхазия в КНР. Во встрече также участвовал почетный консул Республики Абхазия в Приволжском Федеральном Округе РФ Владимир Литвинчук.

Как сообщает пресс-служба ГТК РА, в ходе встречи был затронут широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности между двумя странами. В частности, обсуждалась возможность создания особой экономической зоны с целью реализации различных проектов, направленных на создание предприятий по сборке мобильных телефонов.

Кроме того, китайская делегация выразила намерение наладить на территории Республики Абхазия производство электромобилей, которые могут быть реализованы как внутри страны, так и за ее пределами.

Глава китайской делегации Гэ Чжи Ли поблагодарил таможенный комитет Республики Абхазия за прием и предоставленную информацию по всем интересовавшим их вопросам.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2019 10:39

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