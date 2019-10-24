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Абхазия Информ

ТПП РА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ АБХАЗСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ

Новости Среда, 13 ноября 2019 11:37
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ТПП РА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ АБХАЗСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ

Cухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее президентом Тамилой Мерцхулава принимает участие в Международной выставке продуктов питания, напитков, гостиничных услуг, общественного питания, хлебопекарен и розничной торговли, которая проходит в Китае, в городе Шанхае. В выставке участвуют 3500 компаний из 48 стран мира. Среди них Австрия, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Кипр, Турция, Чехия, Россия, Дания, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Корея, Тайвань, Мексика, Польша, Португалия, Сингапур, Испания, Таиланд, Великобритания, США и др.

В первый день выставки павильон Республики Абхазия посетили Генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский и представитель ТПП РФ в Шанхае Вячеслав Денискин.

«Презентация продукции абхазских предпринимателей международным компаниям Азиатско-Тихоокеанского региона – это важный шаг для становления сотрудничества с рынками Китая и Азии», – считает Тамила Мерцхулава.

Работа выставки продлится до 14 ноября.

Об этом сообщает сайт ТПП РА

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2019 11:41

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