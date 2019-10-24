АНРИ БОБУА НАЗНАЧЕН НАЛЬНИКОМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ АБХАЗИИ

С 1993 года по 1994 год проходил военную службу в пограничном отряде Службы госбезопасности Республики Абхазия.

В 1992 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.

С 1995 года по 1996 год – сотрудник личной охраны Президента Республики Абхазия.

С 1996 года по 1999 год – оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД РА.

В 1999 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета.

С 2000 года по 2005 год служил в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

С 2005 года по 2015 год возглавлял Государственную службу охраны Республики Абхазия.

С 2015 года по 2017 год – помощник министра обороны Республики Абхазия.

С 2017 года по 2019 год – Военный комиссар Республики Абхазия.

Генерал-майор.

Женат, отец троих детей.