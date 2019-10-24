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Абхазия Информ

АНРИ БОБУА НАЗНАЧЕН НАЛЬНИКОМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 ноября 2019 12:33
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АНРИ БОБУА НАЗНАЧЕН НАЛЬНИКОМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ АБХАЗИИ

Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент  Рауль Хаджимба подписал указ о начальнике Бобуа Андрея Андреевича начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Бобуа Андрей Андреевич родился  23 февраля 1976 года рождения.

В 1992 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.

С 1993 года по 1994 год  проходил военную  службу в пограничном отряде  Службы госбезопасности Республики Абхазия.

 

С 1995 года по 1996 год  – сотрудник личной охраны Президента Республики Абхазия.

С 1996 года по 1999 год – оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД РА. 

В 1999 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета.

С 2000 года по 2005 год  служил в  Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

С 2005 года по 2015 год  возглавлял  Государственную  службу охраны Республики Абхазия. 

С 2015 года по 2017 год – помощник министра обороны Республики Абхазия.

С 2017 года по 2019 год – Военный комиссар Республики Абхазия.

Генерал-майор. 

Женат, отец троих детей.

Прочитано 34 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2019 16:44

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