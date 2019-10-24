АНРИ БОБУА НАЗНАЧЕН НАЛЬНИКОМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ АБХАЗИИ
Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о начальнике Бобуа Андрея Андреевича начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия.
Бобуа Андрей Андреевич родился 23 февраля 1976 года рождения.
В 1992 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.
С 1993 года по 1994 год проходил военную службу в пограничном отряде Службы госбезопасности Республики Абхазия.
С 1995 года по 1996 год – сотрудник личной охраны Президента Республики Абхазия.
С 1996 года по 1999 год – оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД РА.
В 1999 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета.
С 2000 года по 2005 год служил в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
С 2005 года по 2015 год возглавлял Государственную службу охраны Республики Абхазия.
С 2015 года по 2017 год – помощник министра обороны Республики Абхазия.
С 2017 года по 2019 год – Военный комиссар Республики Абхазия.
Генерал-майор.
Женат, отец троих детей.
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