ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОТОВЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С НОВЫМ МЭРОМ КАНОМ КВАРЧИЯ
Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. 12 ноября состоялась первая встреча депутатов Сухумского городского Собрания с и.о. главы Администрации Сухума Каном Кварчия.Встеча носила ознакомительный характер, сообщает пресс-служба Собрания.
И.о. главы администрации представил депутатам своего заместителя Романа Шоуа, который будет курировать экономический блок.
«Мы, депутаты, хорошо знаем проблемы горожан, в каждом округе их много, а разрешить сложно. Поэтому мы обращаемся к руководителям городских служб. Мое пожелание заключается в том, чтобы начальники управлений и отделов нас слышали, с нами сотрудничали и по возможности оперативно реагировали на наши предложения», - заявил в начале встречи депутат Леонид Гвинджия.
Его коллеги просили обратить внимание на давно требующие разрешения проблемы в их избирательных округах. В основном, проблемы касаются дорог, уборки мусора, освещения улиц, парковок, ремонта фасадов жилых домов, благоустройства дворов, парков, скверов.
Кан Кварчия, отвечая на вопросы депутатов, подробно рассказал о своем видении решения городских проблем, а также о структурных и кадровых изменениях в руководстве города.
Депутаты отметили, что довольны тем, что коммунальные и другие службы стали активнее работать, что уже заметны перемены, радующие горожан. Они пожелали Кану Кварчия успехов в дальнейшей работе и выразили готовность к сотрудничеству.
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