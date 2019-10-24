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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОТОВЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С НОВЫМ МЭРОМ КАНОМ КВАРЧИЯ

Новости Среда, 13 ноября 2019 16:36
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ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОТОВЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С НОВЫМ МЭРОМ КАНОМ КВАРЧИЯ

Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. 12 ноября состоялась первая встреча депутатов Сухумского городского Собрания с и.о. главы Администрации Сухума Каном Кварчия.Встеча носила ознакомительный характер, сообщает пресс-служба Собрания.

И.о. главы администрации представил депутатам своего заместителя Романа Шоуа, который будет курировать экономический блок.

«Мы, депутаты, хорошо знаем проблемы горожан, в каждом округе их много, а разрешить сложно. Поэтому мы обращаемся к руководителям городских служб. Мое пожелание заключается в том, чтобы начальники управлений и отделов нас слышали, с нами сотрудничали и по возможности оперативно реагировали на наши предложения», - заявил в начале встречи депутат Леонид Гвинджия.

Его коллеги просили обратить внимание на давно требующие разрешения проблемы в их избирательных округах. В основном, проблемы касаются дорог, уборки мусора, освещения улиц, парковок, ремонта фасадов жилых домов, благоустройства дворов, парков, скверов.

Кан Кварчия, отвечая на вопросы депутатов, подробно рассказал о своем видении решения городских проблем, а также о структурных и кадровых изменениях в руководстве города.

Депутаты отметили, что довольны тем, что коммунальные и другие службы стали активнее работать, что уже заметны перемены, радующие горожан. Они пожелали Кану Кварчия успехов в дальнейшей работе и выразили готовность к сотрудничеству.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2019 16:38

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