ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОТОВЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С НОВЫМ МЭРОМ КАНОМ КВАРЧИЯ

«Мы, депутаты, хорошо знаем проблемы горожан, в каждом округе их много, а разрешить сложно. Поэтому мы обращаемся к руководителям городских служб. Мое пожелание заключается в том, чтобы начальники управлений и отделов нас слышали, с нами сотрудничали и по возможности оперативно реагировали на наши предложения», - заявил в начале встречи депутат Леонид Гвинджия.

Его коллеги просили обратить внимание на давно требующие разрешения проблемы в их избирательных округах. В основном, проблемы касаются дорог, уборки мусора, освещения улиц, парковок, ремонта фасадов жилых домов, благоустройства дворов, парков, скверов.

Кан Кварчия, отвечая на вопросы депутатов, подробно рассказал о своем видении решения городских проблем, а также о структурных и кадровых изменениях в руководстве города.

Депутаты отметили, что довольны тем, что коммунальные и другие службы стали активнее работать, что уже заметны перемены, радующие горожан. Они пожелали Кану Кварчия успехов в дальнейшей работе и выразили готовность к сотрудничеству.