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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Новости Среда, 13 ноября 2019 17:06
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание, посвященное вопросам обращения с отходами потребления в республике.

На встрече также обсуждалась возможность организации в Сухуме предприятия по сортировке и переработке мусора.

В совещании участвовали начальник Государственного управления по экологии и охране природы Савелий Читанава, глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария, и.о. главы Администрации города Сухум Кан Кварчия, заместитель главы администрации Гагрского района Владимир Джения, представители министерства экономики, а также главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

Глава правительства отметил, что строительство нового полигона не решит всех задач и указал на необходимость организации сортировки мусора в зависимости от компонентного происхождения для дальнейшего прессования и переработки на специализированном оборудовании.

«Правильное распределение свозимого на полигоны мусора может предупредить большую часть экологических проблем, облегчить прессование и переработку отходов. Кроме того, это позволит сократить объем твердых бытовых отходов, подлежащих брикетированию и захоронению на полигонах.

Участники совещания представят в Кабинет министров свои предложения по разработке концепции учреждения сортировочного и мусороперерабатывающего комплекса на полигоне ТБО, в том числе предложения по территориальному расположению комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2019 17:09

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