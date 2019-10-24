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Абхазия Информ

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

Новости Среда, 13 ноября 2019 17:28
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СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

 

Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. 29 ноября 2019 года состоится первое заседание вновь сформированного состава Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия.

Квалификационная коллегия состоит из двух судей судов общей юрисдикции и двух судей Арбитражного суда, а также из двух депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, представителей Президента Республики Абхазия и Абхазского государственного университета.

 Как сообщается на сайте Верховного суда, в новый состав Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия входят:

  • от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Республики Абхазия Ада Касландзия и председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа;
  • от Арбитражного суда – судьи Кама Аристава и Людмила Амичба
  • от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Батал Табагуа и Каха Пертая;
  • от Президента Республики Абхазия – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Абхазия Дмитрий Шамба и министр юстиции Республики Абхазия Марина Пилия;
  • от Абхазского государственного университета – Давид Сангулия.

Полномочия Квалификационной коллегии судей РА регламентируется статьей 152 Конституционного закона РА «О судебной власти».

Первое заседание коллегии согласно Регламенту открывает старший по возрасту член ККС, каковым является Батал Табагуа. На первом заседании будут избраны тайным голосованием председатель и заместитель председателя ККС Республики Абхазия.

Квалификационная коллегия осуществляет свою деятельность сроком на три года. Полномочия прошлого состава указанной коллеги истек 6 мая 2019 года.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2019 17:33

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