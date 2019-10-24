РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ БЕНЗИН В АБХАЗИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Сухум. 14 ноября 2019. Абхазия-Информ. Российская Федерация будет осуществлять поставки нефтепродуктов в Абхазию без временного таможенного декларирования. Соответствующий протокол о внесении изменения в Соглашение с республикой о режиме торговли ратифицировала Госдума, сообщает «Парламентская газета».
По словам замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, протокол подписан 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и предусматривает отмену временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов. Такие же протоколы были заключены в отношении Киргизии, Южной Осетии и Таджикистана.
«Устанавливается, что вывоз бензина, дизельного топлива и нефтяного битума будет вывозиться из России в Абхазию без временного таможенного декларирования», — сказала Анастасия Бондаренко. При этом декларации, которые были поданы, но по которым вывоз товаров не был произведён, будут аннулированы.
Последнее от
- КОЛОМОЙСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ
- САМОЕ СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ В ВЕНЕЦИИ ЗА 50 ЛЕТ. МЭР ГОРОДА ВИНИТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
- СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
- ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОТОВЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С НОВЫМ МЭРОМ КАНОМ КВАРЧИЯ