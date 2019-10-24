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Абхазия Информ

РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ БЕНЗИН В АБХАЗИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Новости Четверг, 14 ноября 2019 13:55
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РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ БЕНЗИН В АБХАЗИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сухум. 14 ноября 2019. Абхазия-Информ. Российская Федерация будет осуществлять поставки нефтепродуктов в Абхазию без временного таможенного декларирования. Соответствующий протокол о внесении изменения в Соглашение с республикой о режиме торговли ратифицировала Госдума, сообщает «Парламентская газета».

По словам замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, протокол подписан 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и предусматривает отмену временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов. Такие же протоколы были заключены в отношении Киргизии, Южной Осетии и Таджикистана.

«Устанавливается, что вывоз бензина, дизельного топлива и нефтяного битума будет вывозиться из России в Абхазию без временного таможенного декларирования», — сказала Анастасия Бондаренко. При этом декларации, которые были поданы, но по которым вывоз товаров не был произведён, будут аннулированы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 14 ноября 2019 14:02

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