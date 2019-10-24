ИСТОРИК СОСЛАН САЛАКАЯ РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОКАХ ИЗУЧЕНИЯ АБХАЗИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ КАВКАЗОВЕДОВ

Сухум. 14 ноября 2019. Абхазия-Информ. Шестой международный форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России» проходит с 13 по 15 ноября в городе Ростове-на-Дону. В этом году форум, призванный преодолеть политизацию научной дискуссии между представителями разных стран, расширил географию участников, среди которых теперь выходцы из государств Южного Кавказа, Востока Украины, Беларуси.

Абхазские научные круги на форуме представил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, археологи и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета Сослан Шотаевич Салакая, который выступил с докладом о периоде зарождения научного краеведения Абхазии, начавшегося с основания Абхазского научного общества в августе 1922 года.