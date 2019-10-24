ИСТОРИК СОСЛАН САЛАКАЯ РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОКАХ ИЗУЧЕНИЯ АБХАЗИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ КАВКАЗОВЕДОВ
Сухум. 14 ноября 2019. Абхазия-Информ. Шестой международный форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России» проходит с 13 по 15 ноября в городе Ростове-на-Дону. В этом году форум, призванный преодолеть политизацию научной дискуссии между представителями разных стран, расширил географию участников, среди которых теперь выходцы из государств Южного Кавказа, Востока Украины, Беларуси.
Абхазские научные круги на форуме представил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, археологи и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета Сослан Шотаевич Салакая, который выступил с докладом о периоде зарождения научного краеведения Абхазии, начавшегося с основания Абхазского научного общества в августе 1922 года.
Организация была создана как научное и краеведческое общество, которое занялось сбором и всесторонним изучением Абхазии, теоретической разработкой научных вопросов по всем отраслям знания и распространением научных знаний среди населения. Научные исследования членов Общества имели широкую естественнонаучную, географическую, историческую, этнографическую и культурную направленность, а также установку на изучение конкретных исторических фактов, документов, явлений современной жизни. Внимание ученых было обращено на систематическое ботаническое, зоологическое, геологическое изучение Абхазии, ее населения, природы и естественных богатств; на проблемы медицины и курортного дела; на изучение и эксплуатацию горных и лесных богатств, использование водной энергии; на разыскивание, научное описание, классификацию памятников абхазской старины; на развитие краеведения и обучение учителей в Абхазии.
В августе 1931 г. с целью объединения учёных и научных обществ Президиум ЦИКа Абхазии принял решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы. Новая организационная научная структура получила название Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК), который в дальнейшем стал единым научно-исследовательским центром, внесшим значительный вклад в формирование современной школы научного краеведения Абхазии.
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