МЧС РОССИИ ПРЕДОСТАВИТ АБХАЗИИ СПЕЦАВИАЦИЮ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ
Сухум. 15 ноября. Абхазия-Информ. МЧС России поможет Абхазии с тушением очагов возгорания на Сухумском перевале.
"Я уже разговаривал с российскими коллегами. Мы договорились о том, чтобы сегодня приступить к тушению пожара на Сухумском перевале с помощью специальной авиации. Все вопросы нами согласованы», - рассказал «Абхазия-ИНформ» министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Огнем на Сухумском перевале охвачено до ста гектаров леса.
«К счастью, горят не сами деревья, а так называемая лесная подстилка – трава и сухая листва. В Абхазии сейчас на редкость теплая и сухая погода. Она способствует расширению площади лесных пожаров. Мы опасаемся того, что в случае ветра огонь может распространиться на сами деревья», - сказал министр.
В последние дни то тут, то там наблюдаются очаги возгорания лесной подстилки. Спасатели следят за ситуацией и принимают необходимые меры по недопущению распространения огня, - добавил министр.
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