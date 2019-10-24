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Абхазия Информ

МЧС РОССИИ ПРЕДОСТАВИТ АБХАЗИИ СПЕЦАВИАЦИЮ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

Новости Пятница, 15 ноября 2019 13:17
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МЧС РОССИИ ПРЕДОСТАВИТ АБХАЗИИ СПЕЦАВИАЦИЮ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

Сухум. 15 ноября. Абхазия-Информ. МЧС России поможет Абхазии с тушением очагов возгорания на Сухумском перевале.

"Я уже разговаривал с российскими коллегами. Мы договорились о том, чтобы сегодня приступить к тушению пожара на Сухумском перевале с помощью специальной авиации. Все вопросы нами согласованы», - рассказал «Абхазия-ИНформ» министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Огнем на Сухумском перевале охвачено до ста гектаров леса.

«К счастью, горят не сами деревья, а так называемая лесная подстилка – трава и сухая листва. В Абхазии сейчас на редкость теплая и сухая погода. Она способствует расширению площади лесных пожаров. Мы опасаемся того, что в случае ветра огонь может распространиться на сами деревья», - сказал министр.

В последние дни то тут, то там наблюдаются очаги возгорания лесной подстилки. Спасатели следят за ситуацией и принимают необходимые меры по недопущению распространения огня, - добавил министр.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 15 ноября 2019 13:23

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