ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРЕДСТАВИЛ ГЛАВУ УПРАВЛЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Сухум. 15 ноября 20129. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба представил коллективу Государственного управления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового руководителя Игоря Миквабия, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
«Мы реорганизовали данное управление, добавив к нему важное направление – жилищно-коммунальное хозяйство. У нас нет единого подхода к формированию тарифов на потребление ресурсов, единого подхода к тем работам, которые мы должны проводить в этой отрасли, имеются ввиду ремонтные работы. Одним словом, перед управлением стоят новые задачи разработки нормативно-правовой базы для регулирования государственной политики в сфере ЖКХ.
Ещё одно важное направление в работе управления – осуществление экспертизы проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, особенно, учитывая предстоящую подготовку к реализации новой программы. Мы видим это управление одним из передовых, которое будет закладывать путь вперёд. Необходимо создавать условия для людей. Нужно строиться и делать это качественно", - сказал премьер-министр.
В свою очередь Игорь Миквабия отметил, что впереди большие планы, осуществление которых возможно только в команде профессионалов, опытных сотрудников управления и лично с Эсфирь Майтоп.
Глава Правительства пожелал удачи и плодотворной работы всему коллективу управления.
В соответствии с указом президента РА от 28 октября 2019 года о новой структуре Кабинета Министров, Государственный комитет РА по строительству и архитектуре в реорганизован в Государственное управление по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Игорь Миквабия в прошлом составе правительства возглавлял Управление Капитального строительства, а Эсфирь Майтоп - Государственный комитет РА по строительству и архитектуре.
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