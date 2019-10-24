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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМД ПРИ МИД АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В III ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Новости Пятница, 15 ноября 2019 14:02
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМД ПРИ МИД АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В III ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Делегация Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии участвует по приглашению руководства Совета молодых дипломатов МИД России в III Глобальном форуме молодых дипломатов

В составе абхазской делегации - председатель СМД Астанда Патарая, заместитель председателя Инар Ладария и члены Совета Саида Какалия и Валерия Цкуа.

Центральной темой Форума, который проходит в Москве с 13-15 ноября, является "Изменение глобального миропорядка".

Форум является уникальной площадкой для взаимодействия и непредвзятого обмена мнениями по текущей международной проблематике между молодыми представителями внешнеполитических ведомств разных стран.

В этом году в работе форума участвует более 160 делегатов из 85 государств мира. На открытии III Глобального форума выступили: председатель комитета по международным делам СФ РФ Константин Косачев, министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Также в первый день работы состоялась встреча делегатов с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Работа форума продолжится на пленарных секциях, посвящённых таким темам как:"

"Роль СМИ, Интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях", "Особенности экономических интеграционных процессов в современных международных отношениях", "75-летие Победы над фашизмом и 75-летие ООН: значение памяти и опыта применения международного права сегодня", "Образ современного молодого дипломата: на стыке вековых традиций и новых технологий" – темы секционных заседаний Форума.

Первый Глобальный форум молодых дипломатов прошел в Сочи в октябре 2017 года в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Второй форум состоялся там же в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 135 специалистов-международников из 64 стран.

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