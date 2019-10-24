АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВУ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ОБЛАСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Первый блок встречи посвящался итогам поездки представителей Абхазии в Сербию на региональный семинар ЮНИСЕФ по теме «Оптимальное кормление детей грудного и раннего возраста в Европе и Центральной Азии».

В дискуссии участвовали специалисты в области охраны здоровья матери и ребенка со всех районов республики.

Сухум, 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Вопросам охраны здоровья матери и ребенка посвящался круглый стол, организованный министерством здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Участники круглого стола также обсудили возможности имплементации в Абхазии Инициативы ВОЗ/ ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку».

В основе этой Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ лежат десять принципов (шагов) успешного грудного вскармливания*.

Второй блок круглого стола посвящался вопросам иммунизации детей в Абхазии.

В Абхазии при сотрудничестве международных и местных специалистов разработана стратегия реализации программы иммунизации, в том числе, ее коммуникационная составляющая.

Цель стратегии - донести до населения, в частности, до родителей, общедоступную информацию по иммунизации и как результат, повысить спрос на иммунизацию детского населения среди родителей/ответственных лиц в Абхазии.

Участники круглого стола обсудили ключевые проблемы, препятствующие оптимальному охвату детей иммунизацией, а также конкретные мероприятия по иммунизации на предстоящий год.

Представители ЮНИСЕФ подчеркнули, что продолжат оказывать содействие в повышении знаний и навыков медицинских работников малого и среднего звена системы здравоохранения по вопросам иммунизации.

В Минздраве Абхазии придают важное значение сотрудничеству с ЮНИСЕФ и проведению совместных мероприятий по вопросам педиатрии, охраны материнства и детства, иммунизации населения.

В беседе с корр. «Абхазия-Информ» педиатр Очамчырской районной больницы Алиса Голандзия назвала весьма полезными подобного рода встречи по проблемам охраны здоровья матери и ребенка.

«Действительно, такие встречи необходимы. Я думаю, что грудное вскармливание - проблема на сегодняшний день актуальна. Мне кажется, что нет должного информирования нашего населения по поводу того, что грудное вскармливание – это полезный и правильный вид кормления новорожденного, от которого зависит иммунитет ребенка», - сказала она.

По мнению педиатра, в последние годы ситуация с грудным вскармливанием стала меняться в лучшую сторону, заметен рост числа матерей, отдающих предпочтение традиционному грудному вскармливанию малышей.

«Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы молодые мамы не сомневались в полезности грудного вскармливания, являющегося залогом полноценного развития их ребенка. Хотя не столь редки случаи, когда некоторые мамы предпочитают искусственное вскармливание, считая грудное вскармливание весьма хлопотным занятием. Похожие ситуации бывают в селах, в больших семьях, где основную работу по дому и в огороде делает многодетная мать. Мы в таких случаях тактично стараемся переубедить их, объяснить полезность грудного молока», - сказала А. Голандзия.

В Очамчырском районе 23 действующих фельдшерско-акушерских пункта, с которыми непосредственно работают районные педиатры и акушеры-гинекологи.

«Мы активно работаем с Миссией World Wision по программе охраны здоровья матери и ребенка. Мы и выезжаем в села, работаем с сотрудниками ФАПов, ведем активную разъяснительную работу, затем уже медсестры в свою очередь информируют ь молодых матерей», - сказала в интервью «Абхазия – Информ» акушер-гинеколог, заведующая Очамчырской районной больницы Екатерина Джопуа.

Она с удовольствием отметила, что стали нередкими случаи, когда в молодых семьях уже по три-четыре ребенка. При этом она с сожалением констатировала, что в районной больнице не родильного отделения, поэтому рожениц приходится отправлять в Сухум.

«Мы консультируем беременных женщин, наблюдаем за их здоровьем, протеканием беременности, а когда приходит время родов направляем в Сухум», - сказала она.

***.

*Десять принципов успешного грудного вскармливания

Каждому учреждению, оказывающему родовспомогательные услуги и осуществляющему уход за новорожденными детьми, следует:

1.Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении практики грудного вскармливания и регулярно доводить ее до сведения всего медико-санитарного персонала.

2.Обучать весь медико-санитарный персонал необходимым навыкам для осуществления этой политики.

3.Информировать всех беременных женщин о преимуществах и методах грудного вскармливания.

4.Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после родов. Осуществлять контакт "кожа-к-коже" сразу после рождения, по крайней мере, в течение одного часа, поощрять мать в распознавании готовности ребенка взять грудь, предложить помощь матери в прикладывании к груди, если она в этом нуждается (редакция 2009 года).

5.Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если они должны быть отделены от своих детей.

6.Не давать новорожденным никакой иной пищи или питья, кроме грудного молока, за исключением случаев медицинских показаний.

7.Практиковать круглосуточное совместное размещение матери и новорожденного - разрешать им находиться вместе в одной палате.

8.Поощрять грудное вскармливание по требованию.

9.Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких искусственных средств (имитирующих грудь или успокаивающих).

10.Поощрять создание групп поддержки грудного вскармливания и направлять матерей в эти группы после выписки из больницы.