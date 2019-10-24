ВАЛЕРИЙ БГАНБА: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба встретился с представителями Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и руководителями районных Ассоциаций инвалидов.

На встрече обсуждались актуальные вопросы деятельности фонда, оказания квалифицированной медицинской помощи инвалидам как на территории Абхазии, так и за ее пределами, обеспечения лекарственными препаратами подопечных фонда.

В соответствии с указом президента о структуре Кабинета министров от 28 октября 2019 г. Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов реорганизуется в государственное учреждение министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия.