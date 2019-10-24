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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Новости Пятница, 15 ноября 2019 18:12
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр  Валерий Бганба встретился с представителями Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и руководителями районных Ассоциаций инвалидов.

На встрече обсуждались актуальные вопросы деятельности фонда,  оказания квалифицированной медицинской помощи инвалидам как на территории Абхазии, так и за ее пределами, обеспечения лекарственными препаратами подопечных фонда.

В соответствии с указом президента о структуре Кабинета министров от 28 октября 2019 г. Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов реорганизуется в государственное учреждение министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия.

Глава правительства отметил, что реорганизация фонда в госучреждение Минздрава должна повысить эффективность государственной политики в области поддержки инвалидов войны.

Кроме того, участники встречи уделили внимание вопросу предупреждения случаев выдачи удостоверений инвалидов войны людям, не получившим ранения и увечья в ходе боевых действий. В этой связи Валерий Бганба поручил улучшить работу Совета правления фонда и районных Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазия 1992-1993 годов.

В рамках рабочей встречи обсуждались также вопросы политики налоговых льгот для предпринимателей из числа инвалидов войны, социальной реабилитации инвалидов, их трудоустройства и обеспечения социальным жильём.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров  РА.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Пятница, 15 ноября 2019 20:37

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