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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОБСУДИЛ С ТРАНСПОРТНИКАМИ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Новости Пятница, 15 ноября 2019 18:19
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОБСУДИЛ С ТРАНСПОРТНИКАМИ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр  Валерий Бганба встретился с представителями автотранспортных предприятий страны и  частными предпринимателями, осуществляющими международные пассажирские перевозки.

Во встрече также  участвовал  начальник Государственного управления РА по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия.

На совещании обсуждались вопросы улучшения транспортного обеспечения, вопросы регулярности международных рейсов и развития направлений пассажирского сообщения между Абхазией и регионами Российской Федерации.

Валерий Бганба подчеркнул, что актуальным остается вопрос организации регулярных рейсов Сухум – Аэропорт (г. Сочи) - Красная поляна, которые, по его мнению, пользовались бы спросом у жителей Абхазии. 

Кроме того, участники встречи обсудили возможность корректировки договоренностей с РФ  в сфере транспортного сообщени и  увеличения количества  выделяемых бланков разрешения на въезд пассажирского транспортного средства из Абхазии в Россию.

Количество бланков разрешения регулируется межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о международном автомобильном сообщении, подписанным  в Москве 26 июля 2011 года.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 15 ноября 2019 20:32

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