ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОБСУДИЛ С ТРАНСПОРТНИКАМИ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Во встрече также участвовал начальник Государственного управления РА по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия.

Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба встретился с представителями автотранспортных предприятий страны и частными предпринимателями, осуществляющими международные пассажирские перевозки.

На совещании обсуждались вопросы улучшения транспортного обеспечения, вопросы регулярности международных рейсов и развития направлений пассажирского сообщения между Абхазией и регионами Российской Федерации.

Валерий Бганба подчеркнул, что актуальным остается вопрос организации регулярных рейсов Сухум – Аэропорт (г. Сочи) - Красная поляна, которые, по его мнению, пользовались бы спросом у жителей Абхазии.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность корректировки договоренностей с РФ в сфере транспортного сообщени и увеличения количества выделяемых бланков разрешения на въезд пассажирского транспортного средства из Абхазии в Россию.

Количество бланков разрешения регулируется межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о международном автомобильном сообщении, подписанным в Москве 26 июля 2011 года.

Об этом сообщает сайт КМ РА.