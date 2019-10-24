ВЕРТОЛЕТ МИ-8 МЧС РОССИИ БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В ЛЕСАХ АБХАЗИИ
Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Вертолет Ми-8 МЧС России, совершивший посадку в Сухумском аэропорту, примет участие в тушение очагов пожаров в высокогорной части республики. Вертолет оснащен водосливным устройством объемом до 5 тонн. Предполагается забор воды из озера Амткял.
На Сухумском перевале огнем охвачено до ста гектаров леса.
«К счастью, горят не сами деревья, а так называемая лесная подстилка – трава и сухая листва. В Абхазии сейчас на редкость теплая и сухая погода. Она способствует расширению площади лесных пожаров. Мы опасаемся того, что в случае ветра огонь может распространиться на сами деревья, а у нас нет специальных вертолетов для тушения пожаров. Поэтому мы попросили российских коллег о помощи», - сказал министр.
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