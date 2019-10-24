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Абхазия Информ

ВЕРТОЛЕТ МИ-8 МЧС РОССИИ УТРОМ 16 НОЯБРЯ ПРИСТУПИЛ К ТУШЕНИЮ ОЧАГОВ ВОЗГОРАНИЯ В ВЫСОКОГОРНОЙ АБХАЗИИ

Новости Суббота, 16 ноября 2019 18:20
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ВЕРТОЛЕТ МИ-8 МЧС РОССИИ УТРОМ 16 НОЯБРЯ ПРИСТУПИЛ К ТУШЕНИЮ ОЧАГОВ ВОЗГОРАНИЯ В ВЫСОКОГОРНОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 16 ноября 2019. Абхазия-Информ. Вертолет Ми-8 МЧС России, прибывший накануне в республику, утром 16 ноября приступил к тушению очагов возгорания в высокогорной Абхазии, сообщается на странице МЧС Абхазии в Фейсбуке.

Машина оснащена специальным водозаборным устройством, способным забирать из открытого источника воду в объеме не менее 5 тонн. Вначале был произведен мониторинг ситуации в районе села Псху. Была зафиксирована сильная задымленность территории, следствием чего является почти нулевая видимость.

По словам специалистов, в горах на данный момент горит сухой подлесок, крупного верхового пожара пока нет. Однако есть опасения, что при усилении ветра огонь может перекинуться на деревья, и тогда масштабы возгорания могут быть намного серьезнее. После облета территории пожара российский борт направился к озеру Амткел для забора воды. Там же были ликвидированы небольшие очаги возгорания. Затем, вертолет взял курс в район перевала Чедым.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 16 ноября 2019 18:43

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