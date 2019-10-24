В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В ВЫСОКОГОРНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВАХ АБХАЗИИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВЕРТОЛЕТ МИ-8 И САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200 МЧС РФ

Самолет Бе-200, экипаж которого приступил к тушению очагов возгорания 17 ноября, способен за один заход сбросить на горящую территорию 12 тонн воды.

Сухум. 18 ноября 2019. Абхазия-Информ. В тушении пожаров в высокогорных лесных массивах Абхазии задействована спецавиация МЧС России – вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200.

17 ноября тушение с воздуха производилось в высокогорной части Гагрского и Гудаутского районов, а также в районе села Псху.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, работе спасателей мешает сильная задымленность территории и практически нулевая видимость.

Авиагруппу с земли поддерживали подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав МЧС приведен в состояние повышенной готовности.

Бе-200 «Альтаир» — российский самолёт-амфибия (летающая лодка).

Бе-200 — один из самых необычных многоцелевых самолётов. Он способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов. По ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.