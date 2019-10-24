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Абхазия Информ

АТАНУР АКУСБА ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

Новости Понедельник, 18 ноября 2019 11:42
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Сухум. 18 ноября 2019. Абхазия-Информ. 16 ноября в городе Адапазар (Турция) состоялся VI съезд Федерации абхазских культурных центров.

На сегодняшний день в Турции работают 17 абхазских культурных центров – дернеков. Дернеки располагаются в различных районах страны, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.

Главными вопросами повестки дня съезда были избрание председателя и членов правления Абхазфеда.

Атанур Акусба, возглавлявший Федерацию абхазских культурных центров, вновь был избран председателем Абхазфеда.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 18 ноября 2019 11:48

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