АТАНУР АКУСБА ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

Сухум. 18 ноября 2019. Абхазия-Информ. 16 ноября в городе Адапазар (Турция) состоялся VI съезд Федерации абхазских культурных центров.

На сегодняшний день в Турции работают 17 абхазских культурных центров – дернеков. Дернеки располагаются в различных районах страны, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.

Главными вопросами повестки дня съезда были избрание председателя и членов правления Абхазфеда.

Атанур Акусба, возглавлявший Федерацию абхазских культурных центров, вновь был избран председателем Абхазфеда.