АТАНУР АКУСБА ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
Сухум. 18 ноября 2019. Абхазия-Информ. 16 ноября в городе Адапазар (Турция) состоялся VI съезд Федерации абхазских культурных центров.
На сегодняшний день в Турции работают 17 абхазских культурных центров – дернеков. Дернеки располагаются в различных районах страны, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.
Главными вопросами повестки дня съезда были избрание председателя и членов правления Абхазфеда.
Атанур Акусба, возглавлявший Федерацию абхазских культурных центров, вновь был избран председателем Абхазфеда.
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