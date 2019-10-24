Сухум. 18 ноября 2019. Абхазия-Информ. Сборная России стала победителем в общекомандном зачете на чемпионате мира по смешанным единоборствам, который состоялся в Королевстве Бахрейн.

Чемпионат, проходивший в столице Бахрейна Манаме с 10 по 16 ноября, собрал до 500 борцов из 76 стран мира.

Сборная России завоевала 5 золотых медалей, 4 серебряных и 10 бронзовых плюс 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали в юниорском турнире.

Россия отправила на чемпионат 28 бойцов, большая часть которых – представители Дагестана.

Старший тренер сборной России - Владимир Осия родом из Абхазии.

Владимиру Отаровичу Осия 35 лет. До 8 лет он занимался самбо и дзюдо в Сухуме под руководством заслуженного тренера Абхазии Андрея Погосова.

В. Осия - неоднократный призер мировых, европейских и российских первенств. Мастер спорта по боевому самбо, судья международной категории. Тренер молодежной сборной России по ММА.

В 2011 г. Владимир Осия создал свой спортклуб Golden Team. В 2012 г. был назначен главным тренером сборной Московской области по смешанному единоборству (версия ММА). А в качестве судьи побывал на 7 чемпионатах России, на 3 чемпионатах мира и более 100 соревнованиях различного уровня. Лучший Тренер Года по версии союза ММА в 2016 году.

Сегодня Владимир Осия входит в тройку лучших тренеров России по смешанным единоборствам.