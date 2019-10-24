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Абхазия Информ

НА ДВА МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ОТ СУХУМА ПРЕТЕНДУЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

Новости Вторник, 19 ноября 2019 13:07
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НА ДВА МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ОТ СУХУМА ПРЕТЕНДУЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

Сухум. 19 ноября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания представили пять кандидатов в члены Общественной палаты РА.

На заседании Собрания единогласно было принято решение представить список из пяти горожан для избрания в новый состав  палаты путем  конкурсного отбора. Квота для Сухума – два человека.

Как сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания, для участия в конкурсном отборе органы местного самоуправления представляют в Общественную палату по две или более кандидатуры на каждое место.

В список Сухумского городского собрания  вошли:

  • Роман Сергеевич Качарава – президент благотворительного фонда «Олимпиец», председатель НП «Ассоциации предпринимателей Абхазии».
  • Леонид Дмитриевич Осия, Герой Абхазии, возглавляющий Союз промышленников и предпринимателей;
  • Александр Викторович Страничкин - в разные годы член Правительства, депутат Народного Собрания-Парламента РА;
  • Саида Львовна Хагуш, полковник милиции, в разные годы работавшая в структурах МВД РА (паспортно-визовая служба, паспортное Управление), в 2016 году поступила в Российскую Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, факультет «Политология и координационная деятельность диссертационных советов» (г. Ростов-на-Дону), аспирант. 
  • Вячеслав Андреевич Чирикба, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук РА, академик-секретарь АНА, заслуженный работник науки РА.

Общественная палата Абхазии формируется из 13 граждан, утверждаемых Президентом РА, 11 представителей районов и городов, 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы министерством юстиции

Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через 3 года со дня первого пленарного заседания.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 19 ноября 2019 13:15

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