НА ДВА МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ОТ СУХУМА ПРЕТЕНДУЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

Сухум. 19 ноября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания представили пять кандидатов в члены Общественной палаты РА.

На заседании Собрания единогласно было принято решение представить список из пяти горожан для избрания в новый состав палаты путем конкурсного отбора. Квота для Сухума – два человека.

Как сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания, для участия в конкурсном отборе органы местного самоуправления представляют в Общественную палату по две или более кандидатуры на каждое место.