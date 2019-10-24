НА ДВА МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ОТ СУХУМА ПРЕТЕНДУЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ
Сухум. 19 ноября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания представили пять кандидатов в члены Общественной палаты РА.
На заседании Собрания единогласно было принято решение представить список из пяти горожан для избрания в новый состав палаты путем конкурсного отбора. Квота для Сухума – два человека.
Как сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания, для участия в конкурсном отборе органы местного самоуправления представляют в Общественную палату по две или более кандидатуры на каждое место.
В список Сухумского городского собрания вошли:
- Роман Сергеевич Качарава – президент благотворительного фонда «Олимпиец», председатель НП «Ассоциации предпринимателей Абхазии».
- Леонид Дмитриевич Осия, Герой Абхазии, возглавляющий Союз промышленников и предпринимателей;
- Александр Викторович Страничкин - в разные годы член Правительства, депутат Народного Собрания-Парламента РА;
- Саида Львовна Хагуш, полковник милиции, в разные годы работавшая в структурах МВД РА (паспортно-визовая служба, паспортное Управление), в 2016 году поступила в Российскую Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, факультет «Политология и координационная деятельность диссертационных советов» (г. Ростов-на-Дону), аспирант.
- Вячеслав Андреевич Чирикба, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук РА, академик-секретарь АНА, заслуженный работник науки РА.
Общественная палата Абхазии формируется из 13 граждан, утверждаемых Президентом РА, 11 представителей районов и городов, 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы министерством юстиции
Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через 3 года со дня первого пленарного заседания.
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