25–26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»
Сухум 19 ноября 2019. Абхазия-Информ. 25–26 ноября в Сухуме пройдет V Международный фестиваль искусств Фазиля Искандера «Стоянка человека».
Организаторы фестиваля - министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера.
•25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности».
•25 ноября в 19:00 в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссёр - Ибрагим Чкадуа.
•26 ноября в 16:00 в Сухумском Доме Юношества состоится ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по мотивам произведения Фазиля Искандера.
•26 ноября в 12:00 планируется посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля с Сухумским Домом Юношества.
«... Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны», - писал Фазиль Искандер в свое м рассказе «Начало».
Фазиль Искандер (1929 - 2016) - выдающийся русский и абхазский писатель и поэт. Известен такими произведениями как повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов. В своем творчестве Искандер часто обращался к Абхазии, но писал исключительно по-русски. Писатель был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.
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