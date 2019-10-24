 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ СЕРЬЕЗНОГО РИСКА НОВЫХ ИНВАЗИЙ
ноября 12 2019

АБХАЗИЯ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ СЕРЬЕЗНОГО РИСКА НОВЫХ ИНВАЗИЙ

Наступающий 2020 год станет Международным годом охраны здоровья растений, провозглашенный на Генеральной Ассамблее ООН в…
СУХУМ: НУЖНЫ ЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ И ПЛАН ЕЕ РАЗВИТИЯ?
ноября 01 2019
СУХУМ: НУЖНЫ ЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ И ПЛАН ЕЕ РАЗВИТИЯ?
МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛ КУРЯН ПОСЕТИТЬ РЕСПУБЛИКУ
октября 21 2019
МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛ КУРЯН ПОСЕТИТЬ РЕСПУБЛИКУ

В мире

КОЛОМОЙСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ
ноября 13 2019

КОЛОМОЙСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке…
САМОЕ СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ В ВЕНЕЦИИ ЗА 50 ЛЕТ. МЭР ГОРОДА ВИНИТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
ноября 13 2019
САМОЕ СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ В ВЕНЕЦИИ ЗА 50 ЛЕТ. МЭР ГОРОДА ВИНИТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
СТЕНА: ПЯТЬ ИСТОРИЙ
ноября 08 2019
СТЕНА: ПЯТЬ ИСТОРИЙ

Документы

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

25–‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Новости Вторник, 19 ноября 2019 13:32
Оцените материал
(0 голосов)
25–‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

 

Сухум 19 ноября 2019. Абхазия-Информ. 25–‪26 ноября в Сухуме пройдет V Международный фестиваль искусств Фазиля Искандера «Стоянка человека».

Организаторы фестиваля - министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера.

•25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников РА откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности».

•25 ноября в 19:00 в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссёр - Ибрагим Чкадуа.

•26 ноября в 16:00 в Сухумском Доме Юношества состоится ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по мотивам произведения Фазиля Искандера.

•26 ноября в 12:00 планируется посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля с Сухумским Домом Юношества.

«... Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны», - писал Фазиль Искандер в свое м рассказе «Начало».

Фазиль Искандер (1929 - 2016) - выдающийся русский и абхазский писатель и поэт. Известен такими произведениями как повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов. В своем творчестве Искандер часто обращался к Абхазии, но писал исключительно по-русски. Писатель был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 19 ноября 2019 13:35

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « НА ДВА МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ОТ СУХУМА ПРЕТЕНДУЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.