25–‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

•25 ноября в 19:00 в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссёр - Ибрагим Чкадуа.

«... Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны», - писал Фазиль Искандер в свое м рассказе «Начало».

Фазиль Искандер (1929 - 2016) - выдающийся русский и абхазский писатель и поэт. Известен такими произведениями как повести «Созвездие Козлотура», «Кролики и удавы», «Софичка», роман «Сандро из Чегема». По его сценариям и произведениям снято восемь художественных фильмов. В своем творчестве Искандер часто обращался к Абхазии, но писал исключительно по-русски. Писатель был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственной премией СССР, Премией правительства России и рядом других наград.